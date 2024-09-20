https://ria.ru/20240920/siriya-1973936713.html
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 20.09.2024
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:17
2024-09-20T23:17
2024-09-20T23:17
в мире
сирия
сша
эт-танф
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза) и парой штурмовиков А-10 (два раза)", - говорится в сообщении. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html
сирия
сша
эт-танф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, эт-танф, f-15se
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-15SE
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
ЦПВС: "коалиция" США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации