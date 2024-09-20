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Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 20.09.2024
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23:17 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/siriya-1973936713.html
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации - РИА Новости, 20.09.2024
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:17
2024-09-20T23:17
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза) и парой штурмовиков А-10 (два раза)", - говорится в сообщении. Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-15se
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-15SE
Международная "коалиция" в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации

ЦПВС: "коалиция" США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза) и парой штурмовиков А-10 (два раза)", - говорится в сообщении.
Игнасюк добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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В миреСирияСШАЭт-ТанфF-15SE
 
 
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