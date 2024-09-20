https://ria.ru/20240920/siriya-1973906173.html
Небензя призвал ООН дать четкий сигнал Западу по санкциям в Сирии
Небензя призвал ООН дать четкий сигнал Западу по санкциям в Сирии - РИА Новости, 20.09.2024
Небензя призвал ООН дать четкий сигнал Западу по санкциям в Сирии
ООН должна дать "четкий сигнал" странам Запада о необходимости снять с Сирии односторонние незаконные санкции, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:15
2024-09-20T18:15
2024-09-20T18:15
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ООН, 19 сен – РИА Новости. ООН должна дать "четкий сигнал" странам Запада о необходимости снять с Сирии односторонние незаконные санкции, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. "Ждем от ООНовцев и четкого сигнала западным донорам о необходимости снятия односторонних незаконных санкций и активной поддержки долгосрочных проектов восстановления и развития в САР с тем, чтобы сирийский народ имел возможность строить свое будущее без какого-либо вмешательства извне", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. РФ также призывает ООН дать "честные оценки" по поводу трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы из-за односторонних рестрикций.
https://ria.ru/20240905/sirija-1970900606.html
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в мире, россия, сирия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал ООН дать четкий сигнал Западу по санкциям в Сирии
Небензя: ООН должна дать сигнал Западу о необходимости снятия санкций с Сирии
ООН, 19 сен – РИА Новости. ООН должна дать "четкий сигнал" странам Запада о необходимости снять с Сирии односторонние незаконные санкции, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
"Ждем от ООНовцев и четкого сигнала западным донорам о необходимости снятия односторонних незаконных санкций и активной поддержки долгосрочных проектов восстановления и развития в САР с тем, чтобы сирийский народ имел возможность строить свое будущее без какого-либо вмешательства извне", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
РФ также призывает ООН дать "честные оценки" по поводу трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы из-за односторонних рестрикций.