https://ria.ru/20240920/sindrom-1973749370.html

"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром

"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром - РИА Новости, 20.09.2024

"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром

Действующий вице-президент США Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты, пишет американское... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:29

2024-09-20T06:29

2024-09-20T06:29

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты, пишет американское издание New York Post."Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числе интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются", — говорится в статье.По данным издания, с момента своего выдвижения политик дала в три раза меньше интервью, чем ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.По словам источника NYP в Демократической партии, кандидат слишком мало общается с местными СМИ во время своих поездок. Вице-президент пока что удерживает внимание избирателей, но может столкнуться с падением популярности в долгосрочной перспективе.Психиатр Кэрол Либерман, в свою очередь, предположила в интервью изданию, что штаб Харрис ограничивает ее встречи с журналистами из-за повышенной тревожности кандидата при ответах на вопросы. Эксперт заподозрила у вице-президента синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности для президентского поста."Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности", — подчеркнула она.Синдромом самозванца называют психологическое явление, при котором человек постоянно сомневается в своих способностях, воспринимает собственные достижения как незаслуженные и боится, что окружающие разоблачат его некомпетентность.Ранее портал Axios сообщил, что штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействия со СМИ, вероятно, с целью избежать повторения неловких ситуаций, характерных для ее интервью.Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973181331.html

https://ria.ru/20240918/mask-1973318715.html

https://ria.ru/20240920/kharris-1973748111.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024