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"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром - РИА Новости, 20.09.2024
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06:29 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sindrom-1973749370.html
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром - РИА Новости, 20.09.2024
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром
Действующий вице-президент США Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты, пишет американское... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:29
2024-09-20T06:29
в мире
сша
камала харрис
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты, пишет американское издание New York Post."Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числе интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются", — говорится в статье.По данным издания, с момента своего выдвижения политик дала в три раза меньше интервью, чем ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.По словам источника NYP в Демократической партии, кандидат слишком мало общается с местными СМИ во время своих поездок. Вице-президент пока что удерживает внимание избирателей, но может столкнуться с падением популярности в долгосрочной перспективе.Психиатр Кэрол Либерман, в свою очередь, предположила в интервью изданию, что штаб Харрис ограничивает ее встречи с журналистами из-за повышенной тревожности кандидата при ответах на вопросы. Эксперт заподозрила у вице-президента синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности для президентского поста."Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности", — подчеркнула она.Синдромом самозванца называют психологическое явление, при котором человек постоянно сомневается в своих способностях, воспринимает собственные достижения как незаслуженные и боится, что окружающие разоблачат его некомпетентность.Ранее портал Axios сообщил, что штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействия со СМИ, вероятно, с целью избежать повторения неловких ситуаций, характерных для ее интервью.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973181331.html
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром

New York Post: демократы волнуются из-за малого числа интервью Харрис

© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffВице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис
Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий вице-президент США Камала Харрис может поставить исторический антирекорд по количеству интервью среди кандидатов в президенты, пишет американское издание New York Post.
"Тревожная" Камала Харрис идет на антирекорд по числе интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются", — говорится в статье.
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По данным издания, с момента своего выдвижения политик дала в три раза меньше интервью, чем ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.
По словам источника NYP в Демократической партии, кандидат слишком мало общается с местными СМИ во время своих поездок. Вице-президент пока что удерживает внимание избирателей, но может столкнуться с падением популярности в долгосрочной перспективе.
Психиатр Кэрол Либерман, в свою очередь, предположила в интервью изданию, что штаб Харрис ограничивает ее встречи с журналистами из-за повышенной тревожности кандидата при ответах на вопросы. Эксперт заподозрила у вице-президента синдром самозванца из-за сомнений в собственной квалифицированности для президентского поста.
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"Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности", — подчеркнула она.
Синдромом самозванца называют психологическое явление, при котором человек постоянно сомневается в своих способностях, воспринимает собственные достижения как незаслуженные и боится, что окружающие разоблачат его некомпетентность.
Ранее портал Axios сообщил, что штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействия со СМИ, вероятно, с целью избежать повторения неловких ситуаций, характерных для ее интервью.
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