https://ria.ru/20240920/shkola-1973790108.html

Эксперты посчитали, как выросли сборы на школьные нужды в России

Эксперты посчитали, как выросли сборы на школьные нужды в России - РИА Новости, 20.09.2024

Эксперты посчитали, как выросли сборы на школьные нужды в России

Родители в РФ перед учебным годом в среднем сдали на школьные нужды 3408 рублей на человека, что на 23% больше, чем годом ранее, поделились данными исследования РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:36

2024-09-20T11:36

2024-09-20T11:36

общество

россия

образование - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Родители в РФ перед учебным годом в среднем сдали на школьные нужды 3408 рублей на человека, что на 23% больше, чем годом ранее, поделились данными исследования с РИА Новости эксперты Т-Банка. Речь идет про добровольные сборы, которые организуют активные родители школьников или родительские комитеты, а собранные средства идут на подарки детям и учителям, дополнительное благоустройство класса по решению родителей и так далее. "Перед началом учебного года в 2024 году родители в среднем сдали по 3408 рублей на школьные нужды (+23% в годовом выражении). В августе 2023 года средний чек взноса составил в среднем 2779 рублей, практически не изменившись в годовом выражении", - подсчитали эксперты банка. По данным Т-Банка, обычно обороты сборов средств на школьные нужды больше всего в августе и сентябре. "В сентябре и августе обычно оборот одного такого сбора больше, чем в остальные месяцы. Например, в 2023 году в сентябре оборот одного сбора был на 65% выше, чем в среднем за год. В августе 2023 года общий объем одного сбора на школьные нужды вырос в годовом выражении на 26%, в сентябре 2023 года - на 19%. В августе 2024 года - на 34%", - указывается в исследовании. По данным исследования, родители чаще всего недовольны тем, как донесли информацию о сборе (18%), что неизвестно, куда потратили деньги (26%), сколько их собрано (21%) и кто сдал деньги (22%), а еще было неудобно присылать чек для подтверждения перевода (17%). Организаторам сборов в этом способе больше всего не нравится вести учет сдавших (75%) и напоминать участникам о сборе (78%). "Россияне начинают чаще пользоваться специализированными сервисами от банков для организации сборов - например, количество клиентов такого сервиса у Т-Банка выросло за три года в пять раз", - также подсчитали эксперты.

https://ria.ru/20240815/shkola-1966301407.html

https://ria.ru/20240829/vyplata-1969100943.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, образование - общество