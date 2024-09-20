https://ria.ru/20240920/shema-1973793027.html

На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ

На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по закупке... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:55

2024-09-20T11:55

2024-09-20T11:55

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по закупке некачественной одежды для военнослужащих ВСУ. "Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководителю частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих. Руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта", - говорится в сообщении. Командиру части вменяется нарушение статьи "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Директор частного предприятия подозревается в нарушении статьи "Мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах", ему грозит до 12 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965718166.html

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днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире