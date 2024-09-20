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На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ
На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по закупке... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:55
2024-09-20T11:55
2024-09-20T11:55
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по закупке некачественной одежды для военнослужащих ВСУ. "Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководителю частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих. Руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта", - говорится в сообщении. Командиру части вменяется нарушение статьи "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Директор частного предприятия подозревается в нарушении статьи "Мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах", ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине разоблачили схему закупки некачественной одежды для ВСУ
ГБР Украины выявило коррупционную схему по закупке некачественной одежды для ВСУ
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в Telegram-канале
о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по закупке некачественной одежды для военнослужащих ВСУ.
"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровской области и руководителю частного предприятия, которые организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих. Руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием. Как показала экспертиза, фирма занималась перепродажей продукции низкого качества. Не проверив это, командир подписал договор без тендера и с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта", - говорится в сообщении.
Командиру части вменяется нарушение статьи "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Директор частного предприятия подозревается в нарушении статьи "Мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах", ему грозит до 12 лет тюрьмы.