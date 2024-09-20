https://ria.ru/20240920/shaman-1973813562.html
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman - РИА Новости, 20.09.2024
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman
Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:20
2024-09-20T13:20
2024-09-20T13:20
шоубиз
нижний тагил
магнитогорск
екатеринбург
shaman (ярослав дронов)
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944333388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9163d22c3f4aa07bc2de1c57260f4cb5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети "ВКонтакте". "Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам", – говорится в сообщении агентства "Артисты и Звезды". Такое же сообщение об отмене выступления артиста в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. Ранее местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступлений происходит по причине плохой продажи билетов. На просьбу РИА Новости прокомментировать детали отмены концерта, организаторы порекомендовали обратиться в PR-службу исполнителя, добавив, что пока информации о переносе других мероприятий нет. В частности, следующий концерт Shaman запланировал на 25 сентября в Екатеринбурге, официально он не отменен.
https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html
нижний тагил
магнитогорск
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944333388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_944f39b9d9630c6e0e3fb58f4a627aba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, магнитогорск, екатеринбург, shaman (ярослав дронов) , новости культуры
Шоубиз, Нижний Тагил, Магнитогорск, Екатеринбург, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости культуры
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили по техническим причинам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости.
Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети "ВКонтакте
".
"Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам", – говорится в сообщении агентства "Артисты и Звезды". Такое же сообщение об отмене выступления артиста в Магнитогорске написали организаторы мероприятия.
Ранее местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступлений происходит по причине плохой продажи билетов.
На просьбу РИА Новости прокомментировать детали отмены концерта, организаторы порекомендовали обратиться в PR-службу исполнителя, добавив, что пока информации о переносе других мероприятий нет. В частности, следующий концерт Shaman запланировал на 25 сентября в Екатеринбурге, официально он не отменен.