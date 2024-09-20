https://ria.ru/20240920/shaman-1973813562.html

В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman

В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman - РИА Новости, 20.09.2024

В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman

Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:20

2024-09-20T13:20

2024-09-20T13:20

шоубиз

нижний тагил

магнитогорск

екатеринбург

shaman (ярослав дронов)

новости культуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети "ВКонтакте". "Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам", – говорится в сообщении агентства "Артисты и Звезды". Такое же сообщение об отмене выступления артиста в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. Ранее местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступлений происходит по причине плохой продажи билетов. На просьбу РИА Новости прокомментировать детали отмены концерта, организаторы порекомендовали обратиться в PR-службу исполнителя, добавив, что пока информации о переносе других мероприятий нет. В частности, следующий концерт Shaman запланировал на 25 сентября в Екатеринбурге, официально он не отменен.

https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html

нижний тагил

магнитогорск

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

нижний тагил, магнитогорск, екатеринбург, shaman (ярослав дронов) , новости культуры