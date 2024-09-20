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В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman - РИА Новости, 20.09.2024
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Шоубиз
 
13:20 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/shaman-1973813562.html
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman - РИА Новости, 20.09.2024
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman
Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:20
2024-09-20T13:20
шоубиз
нижний тагил
магнитогорск
екатеринбург
shaman (ярослав дронов)
новости культуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети "ВКонтакте". "Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам", – говорится в сообщении агентства "Артисты и Звезды". Такое же сообщение об отмене выступления артиста в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. Ранее местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступлений происходит по причине плохой продажи билетов. На просьбу РИА Новости прокомментировать детали отмены концерта, организаторы порекомендовали обратиться в PR-службу исполнителя, добавив, что пока информации о переносе других мероприятий нет. В частности, следующий концерт Shaman запланировал на 25 сентября в Екатеринбурге, официально он не отменен.
https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html
нижний тагил
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нижний тагил, магнитогорск, екатеринбург, shaman (ярослав дронов) , новости культуры
Шоубиз, Нижний Тагил, Магнитогорск, Екатеринбург, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости культуры
В Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили концерты Shaman

Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили по техническим причинам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Концерт российского певца Shaman, запланированный на 24 сентября, отменен в Нижнем Тагиле, также отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске, говорится в сообщении организаторов мероприятия в соцсети "ВКонтакте".
"Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам", – говорится в сообщении агентства "Артисты и Звезды". Такое же сообщение об отмене выступления артиста в Магнитогорске написали организаторы мероприятия.
Ранее местные СМИ выдвинули версию, что отмена выступлений происходит по причине плохой продажи билетов.
На просьбу РИА Новости прокомментировать детали отмены концерта, организаторы порекомендовали обратиться в PR-службу исполнителя, добавив, что пока информации о переносе других мероприятий нет. В частности, следующий концерт Shaman запланировал на 25 сентября в Екатеринбурге, официально он не отменен.
Shaman и Григорий Лепс в военном госпитале в Курске - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ШоубизНижний ТагилМагнитогорскЕкатеринбургSHAMAN (Ярослав Дронов)Новости культуры
 
 
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