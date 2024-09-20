https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента - РИА Новости, 20.09.2024
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента
Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:17
2024-09-20T02:17
2024-09-20T02:17
экономика
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:904:1478:1735_1920x0_80_0_0_b331e22917b820d9795f2335a1cb39db.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов - не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т.п). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.
https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:765:1478:1874_1920x0_80_0_0_4aefaecd1500db7a7712d97bfe8f5af6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента
Финансист Фрумина: банк имеет право заморозить деньги на счете по двум причинам
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству “Прайм”
завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.
Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов - не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т.п). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.
Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.
Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.