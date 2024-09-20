Рейтинг@Mail.ru
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента - РИА Новости, 20.09.2024
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента
Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:17
2024-09-20T02:17
экономика
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:904:1478:1735_1920x0_80_0_0_b331e22917b820d9795f2335a1cb39db.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов - не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т.п). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.
https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150043/93/1500439397_0:765:1478:1874_1920x0_80_0_0_4aefaecd1500db7a7712d97bfe8f5af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Финансист Фрумина: банк имеет право заморозить деньги на счете по двум причинам

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вывеска банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.
Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов - не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т.п). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.
Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.
Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Россиян предупредили о главной ошибке с кредитной картой
4 сентября, 02:17
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала