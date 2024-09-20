https://ria.ru/20240920/schet-1973737145.html

Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента - РИА Новости, 20.09.2024

Названы две ситуации, когда банк может заморозить деньги на счете клиента

Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:17

2024-09-20T02:17

2024-09-20T02:17

экономика

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.Как правило, речь идет о решении судебных приставов о взыскании долгов - не подлежат заморозке в этом случае лишь некоторые поступления (алименты, пособия и т.п). Банк также вправе заморозить счет, если у него появляются сомнения в законности происхождения денег или участии клиента в сомнительных операциях.Кроме того, есть антисанкционные ограничения, касающиеся представителей недружественных стран — если их действия несут угрозу национальной безопасности.Конечно, любая заморозка весьма непопулярна и может усилить социальную напряженность, разбалансировать финансовую систему. Оснований для таких шагов в массовом порядке сейчас нет, заключила Фрумина.

https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова