https://ria.ru/20240920/sbp-1973795906.html

ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП

ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП - РИА Новости, 20.09.2024

ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП

Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:11

2024-09-20T12:11

2024-09-20T14:33

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении Банка России. "Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее", — пояснил регулятор.Там уточнили, что сами банки никаких комиссий ЦБ за такие переводы не платят.Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например для оплаты дорожных штрафов. В дальнейшем планируется добавить в сервис опцию оплаты через портал госуслуг.Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет не только переводить деньги другому человеку без комиссии, но и пополнять собственные электронные кошельки.

https://ria.ru/20240704/perevod-1957437567.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)