https://ria.ru/20240920/sbp-1973795906.html
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП - РИА Новости, 20.09.2024
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:11
2024-09-20T12:11
2024-09-20T14:33
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении Банка России. "Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее", — пояснил регулятор.Там уточнили, что сами банки никаких комиссий ЦБ за такие переводы не платят.Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например для оплаты дорожных штрафов. В дальнейшем планируется добавить в сервис опцию оплаты через портал госуслуг.Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет не только переводить деньги другому человеку без комиссии, но и пополнять собственные электронные кошельки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ запретил банкам брать комиссию за некоторые виды переводов через СБП
ЦБ: россияне смогут через СБП оплачивать штрафы и налоги без комиссии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении
Банка России.
"Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и так далее", — пояснил регулятор.
Там уточнили, что сами банки никаких комиссий ЦБ за такие переводы не платят.
Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например для оплаты дорожных штрафов. В дальнейшем планируется добавить в сервис опцию оплаты через портал госуслуг.
Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы можно будет не только переводить деньги другому человеку без комиссии, но и пополнять собственные электронные кошельки.