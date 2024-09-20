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В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России - РИА Новости, 20.09.2024
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09:30 20.09.2024 (обновлено: 09:32 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/sanktsii-1973762503.html
В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России
В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России
Планы США ужесточить санкции в отношении поставок российской нефти - это один из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество, в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:30
2024-09-20T09:32
сша
россия
сергей рябков
далип сингх
в мире
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Планы США ужесточить санкции в отношении поставок российской нефти - это один из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество, в арсенале американской внешней политики остались только угрозы и давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “Это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество. Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов. Очень давно под санкциями находятся ключевые звенья нашего энергетического сектора. Эти санкции абсолютно нелегитимны, они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира”, - сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума. “В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах”, - подчеркнул он. Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку.
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сша, россия, сергей рябков, далип сингх, в мире, санкции в отношении россии, реакция на санкции
США, Россия, Сергей Рябков, Далип Сингх, В мире, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В МИД прокомментировали планы США ужесточить санкции против России

Рябков: в арсенале внешней политики США остались лишь санкции, угрозы и давление

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Планы США ужесточить санкции в отношении поставок российской нефти - это один из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество, в арсенале американской внешней политики остались только угрозы и давление, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
“Это один из элементов продолжающегося политико-психологического нажима на наше бизнес-сообщество, на международное сообщество. Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов. Очень давно под санкциями находятся ключевые звенья нашего энергетического сектора. Эти санкции абсолютно нелегитимны, они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира”, - сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.
“В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах”, - подчеркнул он.
Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку.
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СШАРоссияСергей РябковДалип СингхВ миреСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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