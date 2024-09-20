https://ria.ru/20240920/sanktsii-1973737874.html

Белый дом пообещал ужесточить санкции против российской нефти

Белый дом пообещал ужесточить санкции против российской нефти - РИА Новости, 20.09.2024

Белый дом пообещал ужесточить санкции против российской нефти

США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, заявил заместитель... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:25

2024-09-20T00:25

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком (санкционном — Прим. ред.) режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок", — сказал он, выступая в фонде Карнеги* (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО).По словам чиновника, в Вашингтоне хотят активизировать усилия по ужесточению санкций и экспортного контроля в отношении России. При этом Штаты, как утверждает Сингх, будут пытаться "в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет" сократить доходы Москвы от продажи нефти."Если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды", — добавил чиновник.Ранее член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса признал, что США за время работы администрации президента Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России. По мнению конгрессмена, ограничения на поставки российских энергоресурсов на мировой рынок являются единственным видом санкций, который работает против Москвы, однако с этой задачей власти США справиться не смогли.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240913/neft-1972426958.html

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сша, россия, экономика, далип сингх, владимир путин, москва, цены на нефть