https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973752960.html
Санакоев рассказал о работе китайских банков по взаиморасчетам с Россией
Санакоев рассказал о работе китайских банков по взаиморасчетам с Россией - РИА Новости, 20.09.2024
Санакоев рассказал о работе китайских банков по взаиморасчетам с Россией
Среди пяти тысяч китайских банков, что действуют на территории КНР, десятки, кому от западных санкций "ни жарко, ни холодно", они не опасаются вести с Россией... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:47
2024-09-20T07:47
2024-09-20T07:47
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сергей санакоев
экономика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди пяти тысяч китайских банков, что действуют на территории КНР, десятки, кому от западных санкций "ни жарко, ни холодно", они не опасаются вести с Россией взаиморасчеты в рублях и юанях, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Хотя примеры, когда банки КНР отказываются принимать платежи из России, есть, но не они делают погоду во взаимных расчетах РФ и КНР. Не надо делать из мухи слона. Это вовсе не проблема", - сказал он. "С пониманием относимся к позиции тех китайских банков, кто приостанавливает обслуживать россиян. Поскольку ясно, что дело здесь лишь в том, что они просто-напросто связаны корреспондентскими счетами с Западом и опасаются, таким образом, вторичных санкций", - заметил собеседник агентства. Но в Китае имеются и другие банки, у которых подобных счетов нет. "Только вдумайтесь, по официальной статистике, на территории КНР действуют почти пять тысяч китайских банков, среди которых десятки, кому от западных санкций ни жарко, ни холодно. Мы, признаюсь, уже наладили с ними связи, и спокойно проводим через их структуры все необходимые платежи", - заключил Санакоев.
https://ria.ru/20240913/kitay-1972421933.html
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китай, россия, сергей санакоев, экономика
Китай, Россия, Сергей Санакоев, Экономика
Санакоев рассказал о работе китайских банков по взаиморасчетам с Россией
Санакоев: китайские банки не боятся вести расчеты с Россией в рублях и юанях
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Среди пяти тысяч китайских банков, что действуют на территории КНР, десятки, кому от западных санкций "ни жарко, ни холодно", они не опасаются вести с Россией взаиморасчеты в рублях и юанях, заявил заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
«
"Хотя примеры, когда банки КНР отказываются принимать платежи из России, есть, но не они делают погоду во взаимных расчетах РФ и КНР. Не надо делать из мухи слона. Это вовсе не проблема", - сказал он.
"С пониманием относимся к позиции тех китайских банков, кто приостанавливает обслуживать россиян. Поскольку ясно, что дело здесь лишь в том, что они просто-напросто связаны корреспондентскими счетами с Западом и опасаются, таким образом, вторичных санкций", - заметил собеседник агентства.
Но в Китае имеются и другие банки, у которых подобных счетов нет. "Только вдумайтесь, по официальной статистике, на территории КНР действуют почти пять тысяч китайских банков, среди которых десятки, кому от западных санкций ни жарко, ни холодно. Мы, признаюсь, уже наладили с ними связи, и спокойно проводим через их структуры все необходимые платежи", - заключил Санакоев.