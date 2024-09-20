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Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая - РИА Новости, 20.09.2024
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05:25 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973747119.html
Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая
Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая - РИА Новости, 20.09.2024
Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая
Россия не превращается сейчас в сырьевой придаток Китая, это все выдумки Запада, желающего рассорить две страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:25
2024-09-20T05:25
сергей санакоев
россия
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москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не превращается сейчас в сырьевой придаток Китая, это все выдумки Запада, желающего рассорить две страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Слушайте, когда экономика России по некоторым отраслям почти на 90% зависела от Запада, никто что-то не говорил, что наша страна превращается в ее сырьевой придаток. Теперь же об угрозе оказаться Москве в подобной зависимости от Пекина, превратиться в его колонию, твердят СМИ чуть ли не с утра до вечера", - сказал он. По его мнению, тема эта подброшена извне, со стороны "горе-агитаторов" из Вашингтона и Брюсселя. "Они же без конца распространяют информацию о том, что бизнес с китайцами в силу особенностей их восточного менталитета иметь невозможно, хотя сами прекрасно и успешно ведут дела с Китаем уже на протяжении нескольких десятков лет. Эти же агитаторы, не жалея сил, утверждают, что в отношениях двух стран первую скрипку играет Китай, а Россия так, сбоку припека, лишь второстепенную", - подчеркнул собеседник агентства. "Понимаете, на Западе нет сегодня более важной задачи, чем вбить клин между быстрорастущими связями России и Китая, рассорить нас. Для этого они идут на любые провокации, на любые фейки, которые щедро финансируются", - заключил Санакоев.
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сергей санакоев, россия, китай, москва
Сергей Санакоев, Россия, Китай, Москва
Санакоев назвал создателей выдумок о превращении России в колонию Китая

Санакоев: выдумки о превращении России в колонию Китая распространяет Запад

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не превращается сейчас в сырьевой придаток Китая, это все выдумки Запада, желающего рассорить две страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
«
"Слушайте, когда экономика России по некоторым отраслям почти на 90% зависела от Запада, никто что-то не говорил, что наша страна превращается в ее сырьевой придаток. Теперь же об угрозе оказаться Москве в подобной зависимости от Пекина, превратиться в его колонию, твердят СМИ чуть ли не с утра до вечера", - сказал он.
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По его мнению, тема эта подброшена извне, со стороны "горе-агитаторов" из Вашингтона и Брюсселя.
"Они же без конца распространяют информацию о том, что бизнес с китайцами в силу особенностей их восточного менталитета иметь невозможно, хотя сами прекрасно и успешно ведут дела с Китаем уже на протяжении нескольких десятков лет. Эти же агитаторы, не жалея сил, утверждают, что в отношениях двух стран первую скрипку играет Китай, а Россия так, сбоку припека, лишь второстепенную", - подчеркнул собеседник агентства.
"Понимаете, на Западе нет сегодня более важной задачи, чем вбить клин между быстрорастущими связями России и Китая, рассорить нас. Для этого они идут на любые провокации, на любые фейки, которые щедро финансируются", - заключил Санакоев.
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