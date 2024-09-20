https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973744561.html

В Обществе российско-китайской дружбы призвали не бояться миграции из КНР

В Обществе российско-китайской дружбы призвали не бояться миграции из КНР - РИА Новости, 20.09.2024

В Обществе российско-китайской дружбы призвали не бояться миграции из КНР

Китай готов помогать России создавать на Дальнем Востоке необходимую инфраструктуру, при этом опасаться трудовой миграции из КНР в нашу страну не стоит, заявил... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:42

2024-09-20T03:42

2024-09-20T03:42

китай

россия

дальний восток

сергей санакоев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Китай готов помогать России создавать на Дальнем Востоке необходимую инфраструктуру, при этом опасаться трудовой миграции из КНР в нашу страну не стоит, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Сегодня у Китая есть все мощности, средства для того, чтобы помогать нам, например, создавать необходимую инфраструктуру на Дальнем Востоке, за развитие которого мы с некоторых пор взялись: строить там мосты, тоннели, дороги, порты, аэропорты. Это абсолютно реально", - сказал он. При этом Санакоев добавил, что "китайцы-то готовы, да российская сторона нет". В нашей стране, по его словам, "немало горячих голов, кто считает, что если китайцы станут к нам приезжать на работу, то начнут сразу же селиться по всей нашей стране, в результате китайцы будут повсюду". "Но это не так. Такого не стоит опасаться, потому что китайцев не заставишь остаться в России. Причина в том, что мы должны с сожалением для себя констатировать, что уровень жизни в Китае выше, чем в России. И с какой стати китайцу его менять?", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html

https://ria.ru/20240912/kitay-1972348035.html

китай

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, дальний восток, сергей санакоев