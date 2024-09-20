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Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года - РИА Новости, 20.09.2024
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21:23 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sammit-1973928847.html
Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года
Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года - РИА Новости, 20.09.2024
Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года
Третий саммит Россия-Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:23
2024-09-20T21:23
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сочи
африка
сергей лавров
африканский союз
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Третий саммит Россия-Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia."В ноябре (9-10 ноября - ред.) в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел Россия-Африка. Это будет сделано в соответствии с решением прошлогоднего саммита. Планируем вместе с африканскими коллегами провести очередной саммит через 2-3 года уже на африканском континенте", - сказал Лавров.По его словам, Россию и Африку объединяет большая совместная программа. "Есть план действий, рассчитанный комиссией Африканского Союза и правительством Российской Федерации до 2026 года включительно. Он охватывает все сферы нашего взаимодействия: от экономики и инвестиций до социальной сферы, образования, культурных обменов. Видим искреннюю, встречную заинтересованность африканских друзей к развитию взаимодействия", - добавил Лавров. Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи, второй – в 2023 году в Петербурге.
https://ria.ru/20240719/rossija-1960728020.html
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в мире, россия, сочи, африка, сергей лавров, африканский союз
В мире, Россия, Сочи, Африка, Сергей Лавров, Африканский союз
Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года

Лавров: третий саммит Россия-Африка планируется провести через 2-3 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСаммит "Россия - Африка"
Саммит Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Третий саммит Россия-Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"В ноябре (9-10 ноября - ред.) в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел Россия-Африка. Это будет сделано в соответствии с решением прошлогоднего саммита. Планируем вместе с африканскими коллегами провести очередной саммит через 2-3 года уже на африканском континенте", - сказал Лавров.
По его словам, Россию и Африку объединяет большая совместная программа.
"Есть план действий, рассчитанный комиссией Африканского Союза и правительством Российской Федерации до 2026 года включительно. Он охватывает все сферы нашего взаимодействия: от экономики и инвестиций до социальной сферы, образования, культурных обменов. Видим искреннюю, встречную заинтересованность африканских друзей к развитию взаимодействия", - добавил Лавров.
Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи, второй – в 2023 году в Петербурге.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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В миреРоссияСочиАфрикаСергей ЛавровАфриканский союз
 
 
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