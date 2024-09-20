https://ria.ru/20240920/sammit-1973928847.html

Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года

Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года - РИА Новости, 20.09.2024

Третий саммит Россия — Африка может пройти через два-три года

Третий саммит Россия-Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:23

2024-09-20T21:23

2024-09-20T21:23

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сочи

африка

сергей лавров

африканский союз

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Третий саммит Россия-Африка планируется провести на африканском континенте через два-три года, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia."В ноябре (9-10 ноября - ред.) в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел Россия-Африка. Это будет сделано в соответствии с решением прошлогоднего саммита. Планируем вместе с африканскими коллегами провести очередной саммит через 2-3 года уже на африканском континенте", - сказал Лавров.По его словам, Россию и Африку объединяет большая совместная программа. "Есть план действий, рассчитанный комиссией Африканского Союза и правительством Российской Федерации до 2026 года включительно. Он охватывает все сферы нашего взаимодействия: от экономики и инвестиций до социальной сферы, образования, культурных обменов. Видим искреннюю, встречную заинтересованность африканских друзей к развитию взаимодействия", - добавил Лавров. Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи, второй – в 2023 году в Петербурге.

https://ria.ru/20240719/rossija-1960728020.html

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в мире, россия, сочи, африка, сергей лавров, африканский союз