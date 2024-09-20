https://ria.ru/20240920/sammit-1973848640.html

Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани

Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 20.09.2024

Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани

Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:06

2024-09-20T15:06

2024-09-20T15:23

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палестина

махмуд аббас

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владимир путин

саммит брикс

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.Ранее в августе палестинский посол заявлял РИА Новости, что президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани. На тот момент дипломат отметил, что точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите."Будет… Конечно, было приглашение от Путина", - сказал Нофаль в ответ на вопрос РИА Новости, примет ли Аббас участие в XVI саммите БРИКС в Казани.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240826/briks-1968513426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брикс, палестина, махмуд аббас, россия, казань, владимир путин, саммит брикс