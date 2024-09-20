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Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 20.09.2024
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15:06 20.09.2024 (обновлено: 15:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/sammit-1973848640.html
Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани
Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 20.09.2024
Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани
Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:06
2024-09-20T15:23
в мире
брикс
палестина
махмуд аббас
россия
казань
владимир путин
саммит брикс
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.Ранее в августе палестинский посол заявлял РИА Новости, что президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани. На тот момент дипломат отметил, что точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите."Будет… Конечно, было приглашение от Путина", - сказал Нофаль в ответ на вопрос РИА Новости, примет ли Аббас участие в XVI саммите БРИКС в Казани.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, брикс, палестина, махмуд аббас, россия, казань, владимир путин, саммит брикс
В мире, БРИКС, Палестина, Махмуд Аббас, Россия, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС
Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани

Посол Нофаль: глава Палестины Аббас примет участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
Ранее в августе палестинский посол заявлял РИА Новости, что президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани. На тот момент дипломат отметил, что точно неизвестно, будет ли Аббас участвовать в саммите.
«
"Будет… Конечно, было приглашение от Путина", - сказал Нофаль в ответ на вопрос РИА Новости, примет ли Аббас участие в XVI саммите БРИКС в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Баннер с символикой БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Палестина может направить запрос на присоединение к БРИКС, сообщил посол
26 августа, 13:58
 
В миреБРИКСПалестинаМахмуд АббасРоссияКазаньВладимир ПутинСаммит БРИКС
 
 
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