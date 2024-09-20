https://ria.ru/20240920/ryabkov-1973761687.html
Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США
Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США - РИА Новости, 20.09.2024
Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы переговоров по Украине после выборов в США, заявил, что американский внутриполитический... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:23
2024-09-20T09:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя РИА Новости перспективы переговоров по Украине после выборов в США, заявил, что американский внутриполитический календарь не имеет значения, американцы должны изменить свое поведение.“Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение.”, - сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.Ранее агентство Блумберг сообщило, что союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией.
https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972676423.html
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Рябков рассказал о перспективах переговоров по Украине после выборов в США
Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине