https://ria.ru/20240920/ryabkov-1973761574.html

Рябков посоветовал США серьезнее отнестись к предупреждениям России

Рябков посоветовал США серьезнее отнестись к предупреждениям России - РИА Новости, 20.09.2024

Рябков посоветовал США серьезнее отнестись к предупреждениям России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны воспринять предупреждения России, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:20

2024-09-20T09:20

2024-09-20T10:16

сша

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сергей рябков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны воспринять предупреждения России, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации.“Они должны озаботиться собственным поведением, реалистично оценить то, что происходит, воспринять наши предупреждения, в том числе о рисках, связанных с продолжением эскалации, и построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов”, - сказал он в беседе с агентством на полях Евразийского женского форума.Ранее агентство Блумберг сообщило, что союзники Киева считают, что подходящим моментом для достижения договоренностей по Украине может стать период между выборами президента США и его инаугурацией.

https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

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сша, украина, сергей рябков, россия, в мире, киев