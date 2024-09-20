Рейтинг@Mail.ru
Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 20.09.2024 (обновлено: 09:53 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ryabkov-1973760928.html
Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел
Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел - РИА Новости, 20.09.2024
Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:16
2024-09-20T09:53
оон
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
энтони блинкен
сергей рябков
нью-йорк (город)
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, конечно, о чем с ним говорить", - сказал Рябков.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html
нью-йорк (город)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, энтони блинкен, сергей рябков, нью-йорк (город), сша, россия, в мире
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Нью-Йорк (город), США, Россия, В мире
Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел

Рябков: Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, конечно, о чем с ним говорить", - сказал Рябков.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Рябков не исключил прекращения поставок титана и урана в США
14 сентября, 12:14
 
ООНГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровЭнтони БлинкенСергей РябковНью-Йорк (город)СШАРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала