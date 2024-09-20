https://ria.ru/20240920/ryabkov-1973760928.html

Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел

Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел - РИА Новости, 20.09.2024

Лаврову нечего обсуждать с Блинкеном, заявил замминистра иностранных дел

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:16

2024-09-20T09:16

2024-09-20T09:53

оон

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сергей лавров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, конечно, о чем с ним говорить", - сказал Рябков.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240914/ryabkov-1972674885.html

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