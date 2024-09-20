https://ria.ru/20240920/russo-1973908628.html

Фигурант дела о похищении Авраама Руссо не признал вину

Фигурант дела о похищении Авраама Руссо не признал вину - РИА Новости, 20.09.2024

Фигурант дела о похищении Авраама Руссо не признал вину

Владимир Шестопалов, фигурант дела о похищении певца Авраама Руссо, не признал вину в ходе очной ставки с артистом, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:36

2024-09-20T18:36

2024-09-20T18:36

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Владимир Шестопалов, фигурант дела о похищении певца Авраама Руссо, не признал вину в ходе очной ставки с артистом, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин. "Шестопалов вину не признал, в содеянном не раскаялся", - сказал адвокат. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). Шестопалов и его адвокат просили суд о домашнем аресте. Адвокат, в частности, пояснил, что с учетом истечения срока давности менее чем через два месяца по вменяемой статье, он считает содержание под стражей его подзащитного нецелесообразным. По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html

https://ria.ru/20240913/sledstvie-1972412861.html

https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html

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происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов