https://ria.ru/20240920/rossiya-1973844146.html

В России пройдет марафон соучаствующего проектирования "Школа мечты"

В России пройдет марафон соучаствующего проектирования "Школа мечты" - РИА Новости, 20.09.2024

В России пройдет марафон соучаствующего проектирования "Школа мечты"

Всероссийский марафон соучаствующего проектирования "Школа мечты", направленный на привлечение креативной молодежи к разработке дизайн-проектов школьных... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:53

2024-09-20T14:53

2024-09-20T14:53

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всероссийский марафон соучаствующего проектирования "Школа мечты", направленный на привлечение креативной молодежи к разработке дизайн-проектов школьных пространств, затронет 55 регионов России, в проекте примут участие студенческие команды из 120 вузов и колледжей страны, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Он (марафон) пройдёт в 55 регионах РФ с участием активистов "Движения Первых" – 15 тысяч школьников, более 1000 студентов вузов и колледжей, обучающихся по направлениям "Дизайн", "Архитектура", "Строительство", "Социология", "Педагогическое образование". Студенческие команды из 120 вузов и ссузов посетят более 300 школ, участниц федеральной программы капитального ремонта, и проведут совместно со школьниками, учителями и родителями соучаствующее исследование зданий школ", - отметили в пресс-службе. Задачей соучаствующего проектирования является выявление пространств, требующих содержательной перезагрузки в ходе капитального ремонта, где в школе сформировались "зоны напряжения", какие, в целом, у школьного сообщества есть пожелания и запросы на изменения, и как можно их учесть при разработке дизайн-проекта школы, следует из сообщения. По данным пресс-службы, марафон "Школы мечты" стартовал в день запуска нового сезона федеральной программы "Обучение служением". Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем письме к участникам программы подчеркнул, что участие в программе "Обучение служением" — это уникальная возможность проявить патриотическую гражданскую позицию и внести персональный вклад в развитие нашей страны, уже в процессе обучения ребята смогут стать соавторами позитивных изменений, значимых для их региона и России. По завершении Марафона школа может сама определить дальнейшие шаги. Первый вариант — передать отчет о соучаствующем исследовании как техническое задание подрядной строительной организации, которая будет производить ремонтные работы. Второй вариант — продолжить взаимодействовать с вузом и студентами для создания полноценного дизайн-проекта, который станет частью технического задания при выборе подрядчика, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240920/shkola-1973790108.html

https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко