Рейтинг@Mail.ru
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 20.09.2024 (обновлено: 10:43 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок - РИА Новости, 20.09.2024
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок
Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:19
2024-09-20T10:43
происшествия
справки
россия
москва
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555545_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_6a186034b05bfed0d023fd110946288d.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего в "Русском добровольческом корпусе"* (признан в России террористической организацией), следует из картотеки.Ему вменяют более десяти статей, максимальный срок по которым, - пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября.Второй западный окружной военный суд в Москве также получил материалы уголовного дела в отношении главаря РДК* Дениса Капустина** (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому ему грозит еще один пожизненный срок.Этот же суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина** к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Признан террористическим и запрещен в России** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html
россия
москва
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555545_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_2a36e01ac057a4753caf1c7be6934aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, справки, россия, москва, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Справки, Россия, Москва, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок

Состоящему в РДК актеру "Глухаря" Канахину грозит второе пожизненное

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник СИЗО у камер карцера
Сотрудник СИЗО у камер карцера - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник СИЗО у камер карцера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего в "Русском добровольческом корпусе"* (признан в России террористической организацией), следует из картотеки.
Ему вменяют более десяти статей, максимальный срок по которым, - пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Москве предотвратили теракт, готовящийся сторонником РДК*
27 августа, 22:08
Второй западный окружной военный суд в Москве также получил материалы уголовного дела в отношении главаря РДК* Дениса Капустина** (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому ему грозит еще один пожизненный срок.
Этот же суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина** к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Денис Капустин* - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Суд в Москве разрешил уничтожить оружие главаря РДК* Капустина
13 сентября, 02:17
* Признан террористическим и запрещен в России

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
 
ПроисшествияСправкиРоссияМоскваБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала