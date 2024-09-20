https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html

Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок

Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок - РИА Новости, 20.09.2024

Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок

Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:19

2024-09-20T09:19

2024-09-20T10:43

происшествия

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россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего в "Русском добровольческом корпусе"* (признан в России террористической организацией), следует из картотеки.Ему вменяют более десяти статей, максимальный срок по которым, - пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября.Второй западный окружной военный суд в Москве также получил материалы уголовного дела в отношении главаря РДК* Дениса Капустина** (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому ему грозит еще один пожизненный срок.Этот же суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина** к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Признан террористическим и запрещен в России** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972409853.html

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происшествия, справки, россия, москва, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)