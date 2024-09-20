Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок
Состоящему в РДК актеру "Глухаря" Канахину грозит второе пожизненное
Сотрудник СИЗО у камер карцера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело против осужденного на пожизненый срок актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, состоящего в "Русском добровольческом корпусе"* (признан в России террористической организацией), следует из картотеки.
Ему вменяют более десяти статей, максимальный срок по которым, - пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября.
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Второй западный окружной военный суд в Москве также получил материалы уголовного дела в отношении главаря РДК* Дениса Капустина** (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), по которому ему грозит еще один пожизненный срок.
Этот же суд в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина** к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
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* Признан террористическим и запрещен в России
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы