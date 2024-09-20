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Президент Центра исследований АТР назвал общую черту россиян и китайцев - РИА Новости, 20.09.2024
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06:33 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973749591.html
Президент Центра исследований АТР назвал общую черту россиян и китайцев
Президент Центра исследований АТР назвал общую черту россиян и китайцев - РИА Новости, 20.09.2024
Президент Центра исследований АТР назвал общую черту россиян и китайцев
Между россиянами и китайцами много общего, они одинаково относятся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, которые никогда не стоят на первом месте,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:33
2024-09-20T06:33
сергей санакоев
россия
китай
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Между россиянами и китайцами много общего, они одинаково относятся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, которые никогда не стоят на первом месте, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Нам так кажется, что россияне с китайцами сильно отличаются по менталитету, потому что, несмотря на 75 лет дружбы, мы еще достаточно плохо знаем друг друга, а то, что знаем, часто не соответствует действительности", - сказал он. "Поверьте мне - человеку, более 30 лет занимающемуся российско-китайскими отношениями, мы куда ближе к китайцам, чем к европейцам. У нас много общих ценностей. Мы одинаково относимся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, наконец, которые никогда не стоят у нас на первом месте. В духовном плане мы практически едины", - подчеркнул собеседник агентства. "Что у нас может быть общего с Западом, который все больше скатывается в духовный беспредел, потерявшим границу между добром и злом?", - спрашивает Санакоев. "Да, в 90-е годы мы подхватили навязанные нам западные стереотипы, но время показало, что они не прижились в России", - заметил он. "Словом, все, что западные пропагандисты распространяют сегодня о России и Китае, - это чушь, ложь, вымысел. Перечитайте хотя бы совместные заявления РФ и КНР о развитии отношений, которые подписываются каждый раз во время проведения саммитов, там черным по белому все четко прописано. И это не пустые слова", - заключил Санакоев.
https://ria.ru/20240918/tramp-1973308811.html
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сергей санакоев, россия, китай
Сергей Санакоев, Россия, Китай
Президент Центра исследований АТР назвал общую черту россиян и китайцев

Санакоев: россияне и китайцы одинаково относятся к семье, детям и деньгам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Между россиянами и китайцами много общего, они одинаково относятся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, которые никогда не стоят на первом месте, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
«
"Нам так кажется, что россияне с китайцами сильно отличаются по менталитету, потому что, несмотря на 75 лет дружбы, мы еще достаточно плохо знаем друг друга, а то, что знаем, часто не соответствует действительности", - сказал он.
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"Поверьте мне - человеку, более 30 лет занимающемуся российско-китайскими отношениями, мы куда ближе к китайцам, чем к европейцам. У нас много общих ценностей. Мы одинаково относимся к семье, детям, родителям, к дружбе, к деньгам, наконец, которые никогда не стоят у нас на первом месте. В духовном плане мы практически едины", - подчеркнул собеседник агентства.
"Что у нас может быть общего с Западом, который все больше скатывается в духовный беспредел, потерявшим границу между добром и злом?", - спрашивает Санакоев.
"Да, в 90-е годы мы подхватили навязанные нам западные стереотипы, но время показало, что они не прижились в России", - заметил он.
"Словом, все, что западные пропагандисты распространяют сегодня о России и Китае, - это чушь, ложь, вымысел. Перечитайте хотя бы совместные заявления РФ и КНР о развитии отношений, которые подписываются каждый раз во время проведения саммитов, там черным по белому все четко прописано. И это не пустые слова", - заключил Санакоев.
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