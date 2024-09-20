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Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rossija-1973915181.html
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2024
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут, заявил РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:24
2024-09-20T19:24
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
нато
сво
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никакой эскалации. Вы правы, они играют. Такое впечатление, что у них действительно менталитет ребёнка. Хотя эти взрослые люди занимают ответственные позиции: министры, премьер-министры, канцлеры, президенты", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, отвечая на вопрос о желании РФ эскалации, в которой западные политики сравниваются с детьми, играющими со спичками. Министр отметил, что несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только "угрожает" и говорит про "красные линии", которые Запад каждый раз пересекает, после чего ничего не происходит. При этом, добавил Лавров, ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против РФ. "По крайней мере в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают (предупреждения Путина - ред.). Сейчас НАТО ведёт войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдёт о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полётные задания – всё это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит", - заключил министр. Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html
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россия, киев, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, сво, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, СВО, В мире
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров

Лавров: РФ не хочет усиления конфликта с Западом, но он пересекает красные линии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никакой эскалации. Вы правы, они играют. Такое впечатление, что у них действительно менталитет ребёнка. Хотя эти взрослые люди занимают ответственные позиции: министры, премьер-министры, канцлеры, президенты", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia, отвечая на вопрос о желании РФ эскалации, в которой западные политики сравниваются с детьми, играющими со спичками.
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13 сентября, 12:47
Министр отметил, что несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только "угрожает" и говорит про "красные линии", которые Запад каждый раз пересекает, после чего ничего не происходит.
При этом, добавил Лавров, ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против РФ.
"По крайней мере в Вашингтоне есть некоторые разумные люди, которые это понимают (предупреждения Путина - ред.). Сейчас НАТО ведёт войну против России. Но это гибридная война руками украинцев. Если речь пойдёт о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полётные задания – всё это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит", - заключил министр.
Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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12 сентября, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОСВОВ мире
 
 
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