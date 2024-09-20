Рейтинг@Mail.ru
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:42 20.09.2024 (обновлено: 16:43 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/rgo-1973876588.html
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов - РИА Новости, 20.09.2024
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:42
2024-09-20T16:43
туризм
туризм
новости - туризм
русское географическое общество
республика тыва
золото скифов
археология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973874246_0:353:1200:1027_1920x0_80_0_0_5e4acacad78cb0bb8693965a38178554.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в тувинском кургане Туннуг, сообщает пресс-служба общества.Могильник раскапывают более семи лет. В этом году специалисты приступили к вскрытию центральной части, где, как считают ученые, находятся захоронения скифской знати. Первые находки дают надежду, что курган не разграблен."Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры. Там — украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак - короткий скифский меч — с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, - вероятнее всего, это подростковое захоронение", — заявила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.За несколько месяцев работы участникам экспедиции удалось сделать более семи тысяч находок, в основном — кости людей и коней, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле."Это сооружение можно интерпретировать как своего рода храм, — рассказал научный руководитель экспедиции "Туннуг", научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН Тимур Садыков. — Такое глобальное строительство, приуроченное к погребению правителя, очевидно было вызвано его сильной личной властью: к нему многократно возвращались на протяжении тысячелетий. Причем, сложная структура кургана, покрытого каменным панцирем, вызывает массу вопросов: откуда скифы брали и как доставляли такое количество камня? По предварительным подсчетам, общая масса кладок превышает десять тысяч тонн".Анализ и обработка артефактов еще впереди, но уже сейчас можно сделать первые выводы: найденные предметы подтверждают исключительное научное значение исследования кургана, говорят в РГО. Все новые труды по исследованию раннескифской культуры уже включают в себя результаты работ на кургане. Без него ответить на вопрос о происхождении этого народа теперь невозможно. Найденные на периферии кургана захоронения более позднего времени, вплоть до Средних веков, способствуют развитию не только скифской археологии, но и пониманию истории последующих эпох, добавили специалисты.
https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973874246_0:241:1200:1140_1920x0_80_0_0_dd5634f9173f98a9066e44367b898d29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, русское географическое общество, республика тыва, золото скифов, археология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Русское географическое общество, Республика Тыва, Золото скифов, Археология
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов

РГО: в Туве при раскопках кургана Туннуг нашли золотые изделия скифов

© Фото предоставлено РГОЗолото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг
Золото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото предоставлено РГО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в тувинском кургане Туннуг, сообщает пресс-служба общества.
© Фото предоставлено РГОЗолото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг
Золото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото предоставлено РГО
Золото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг
Могильник раскапывают более семи лет. В этом году специалисты приступили к вскрытию центральной части, где, как считают ученые, находятся захоронения скифской знати. Первые находки дают надежду, что курган не разграблен.
"Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры. Там — украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак - короткий скифский меч — с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, - вероятнее всего, это подростковое захоронение", — заявила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.
За несколько месяцев работы участникам экспедиции удалось сделать более семи тысяч находок, в основном — кости людей и коней, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле.
© Фото предоставлено РГОЗолото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг
Золото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото предоставлено РГО
Золото скифов, найденное в Туве при раскопках кургана Туннуг
"Это сооружение можно интерпретировать как своего рода храм, — рассказал научный руководитель экспедиции "Туннуг", научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН Тимур Садыков. — Такое глобальное строительство, приуроченное к погребению правителя, очевидно было вызвано его сильной личной властью: к нему многократно возвращались на протяжении тысячелетий. Причем, сложная структура кургана, покрытого каменным панцирем, вызывает массу вопросов: откуда скифы брали и как доставляли такое количество камня? По предварительным подсчетам, общая масса кладок превышает десять тысяч тонн".
Анализ и обработка артефактов еще впереди, но уже сейчас можно сделать первые выводы: найденные предметы подтверждают исключительное научное значение исследования кургана, говорят в РГО. Все новые труды по исследованию раннескифской культуры уже включают в себя результаты работ на кургане. Без него ответить на вопрос о происхождении этого народа теперь невозможно. Найденные на периферии кургана захоронения более позднего времени, вплоть до Средних веков, способствуют развитию не только скифской археологии, но и пониманию истории последующих эпох, добавили специалисты.
На презентации Карты Ремезова в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории
22 апреля, 15:01
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРусское географическое обществоРеспублика ТываЗолото скифовАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала