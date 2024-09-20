https://ria.ru/20240920/rgo-1973876588.html
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов - РИА Новости, 20.09.2024
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:42
2024-09-20T16:42
2024-09-20T16:43
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в тувинском кургане Туннуг, сообщает пресс-служба общества.Могильник раскапывают более семи лет. В этом году специалисты приступили к вскрытию центральной части, где, как считают ученые, находятся захоронения скифской знати. Первые находки дают надежду, что курган не разграблен."Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры. Там — украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак - короткий скифский меч — с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, - вероятнее всего, это подростковое захоронение", — заявила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.За несколько месяцев работы участникам экспедиции удалось сделать более семи тысяч находок, в основном — кости людей и коней, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле."Это сооружение можно интерпретировать как своего рода храм, — рассказал научный руководитель экспедиции "Туннуг", научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН Тимур Садыков. — Такое глобальное строительство, приуроченное к погребению правителя, очевидно было вызвано его сильной личной властью: к нему многократно возвращались на протяжении тысячелетий. Причем, сложная структура кургана, покрытого каменным панцирем, вызывает массу вопросов: откуда скифы брали и как доставляли такое количество камня? По предварительным подсчетам, общая масса кладок превышает десять тысяч тонн".Анализ и обработка артефактов еще впереди, но уже сейчас можно сделать первые выводы: найденные предметы подтверждают исключительное научное значение исследования кургана, говорят в РГО. Все новые труды по исследованию раннескифской культуры уже включают в себя результаты работ на кургане. Без него ответить на вопрос о происхождении этого народа теперь невозможно. Найденные на периферии кургана захоронения более позднего времени, вплоть до Средних веков, способствуют развитию не только скифской археологии, но и пониманию истории последующих эпох, добавили специалисты.
https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, русское географическое общество, республика тыва, золото скифов, археология
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Русское географическое общество, Республика Тыва, Золото скифов, Археология
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
РГО: в Туве при раскопках кургана Туннуг нашли золотые изделия скифов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Богатые украшения, бусы и гривну — изящный обруч на шею — из золота нашли участники экспедиции РГО и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в тувинском кургане Туннуг, сообщает пресс-служба общества.
Могильник раскапывают более семи лет. В этом году специалисты приступили к вскрытию центральной части, где, как считают ученые, находятся захоронения скифской знати. Первые находки дают надежду, что курган не разграблен.
"Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры. Там — украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак - короткий скифский меч — с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, - вероятнее всего, это подростковое захоронение", — заявила замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.
За несколько месяцев работы участникам экспедиции удалось сделать более семи тысяч находок, в основном — кости людей и коней, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле.
"Это сооружение можно интерпретировать как своего рода храм, — рассказал научный руководитель экспедиции "Туннуг", научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН Тимур Садыков. — Такое глобальное строительство, приуроченное к погребению правителя, очевидно было вызвано его сильной личной властью: к нему многократно возвращались на протяжении тысячелетий. Причем, сложная структура кургана, покрытого каменным панцирем, вызывает массу вопросов: откуда скифы брали и как доставляли такое количество камня? По предварительным подсчетам, общая масса кладок превышает десять тысяч тонн".
Анализ и обработка артефактов еще впереди, но уже сейчас можно сделать первые выводы: найденные предметы подтверждают исключительное научное значение исследования кургана, говорят в РГО. Все новые труды по исследованию раннескифской культуры уже включают в себя результаты работ на кургане. Без него ответить на вопрос о происхождении этого народа теперь невозможно. Найденные на периферии кургана захоронения более позднего времени, вплоть до Средних веков, способствуют развитию не только скифской археологии, но и пониманию истории последующих эпох, добавили специалисты.