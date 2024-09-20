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Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России - РИА Новости, 20.09.2024
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00:53 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rezolyutsiya-1973739310.html
Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России
Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России - РИА Новости, 20.09.2024
Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России
Резолюция Европарламента с призывом снять ограничения на удары ВСУ по территории России - агрессивный и безответственный документ, который одновременно служит... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:53
2024-09-20T00:53
леонид ивлев
владимир путин
дмитрий песков
украина
киев
россия
нато
европарламент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Резолюция Европарламента с призывом снять ограничения на удары ВСУ по территории России - агрессивный и безответственный документ, который одновременно служит дымовой завесой для уже проводимых атак, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ. "Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям. Одновременно - это и дымовая завеса, маскировка ударов, уже наносимых ВСУ, поддерживаемых США и НАТО, практически на оперативную глубину по территории России", - сказал Ивлев. По его словам, ни для кого не секрет, что на украинских беспилотниках немецкие и голландские микросхемы, а точнейшие карты, заложенные в их электронную память, - американские. "Чьи ракеты бьют по Крыму и Севастополю - английские и французские", - подчеркнул депутат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240919/volodin-1973691751.html
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леонид ивлев, владимир путин, дмитрий песков, украина, киев, россия, нато, европарламент, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
Леонид Ивлев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Россия, НАТО, Европарламент, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России

Депутат Ивлев назвал резолюцию ЕП об ударах по РФ агрессивной и безответственной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Резолюция Европарламента с призывом снять ограничения на удары ВСУ по территории России - агрессивный и безответственный документ, который одновременно служит дымовой завесой для уже проводимых атак, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории
Вчера, 17:17
"Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям. Одновременно - это и дымовая завеса, маскировка ударов, уже наносимых ВСУ, поддерживаемых США и НАТО, практически на оперативную глубину по территории России", - сказал Ивлев.
По его словам, ни для кого не секрет, что на украинских беспилотниках немецкие и голландские микросхемы, а точнейшие карты, заложенные в их электронную память, - американские. "Чьи ракеты бьют по Крыму и Севастополю - английские и французские", - подчеркнул депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Кремль отреагировал на слова Столтенберга об ударах по России
18 сентября, 12:28
 
Леонид ИвлевВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаКиевРоссияНАТОЕвропарламентВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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