Депутат раскритиковал резолюцию ЕП об ударах по России
Депутат Ивлев назвал резолюцию ЕП об ударах по РФ агрессивной и безответственной
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Резолюция Европарламента с призывом снять ограничения на удары ВСУ по территории России - агрессивный и безответственный документ, который одновременно служит дымовой завесой для уже проводимых атак, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
"Резолюция Европарламента - это совершено агрессивный и безответственный документ, прежде всего, по отношению к своим избирателям. Одновременно - это и дымовая завеса, маскировка ударов, уже наносимых ВСУ, поддерживаемых США и НАТО, практически на оперативную глубину по территории России", - сказал Ивлев.
По его словам, ни для кого не секрет, что на украинских беспилотниках немецкие и голландские микросхемы, а точнейшие карты, заложенные в их электронную память, - американские. "Чьи ракеты бьют по Крыму и Севастополю - английские и французские", - подчеркнул депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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