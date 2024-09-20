Рейтинг@Mail.ru
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/rets-1973873450.html
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году - РИА Новости, 20.09.2024
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
экономика
краснодарский край
россия
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973871456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_615f50e47e744a5a884b4adf5b707aae.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов, сообщает центр."Об этом рассказал руководитель представительства АО "РЭЦ" в г. Краснодаре Владислав Есин, выступая на бизнес-форуме "Преимущества Юга России в экономике предложения", организованном деловым медиа и аналитическим центром "Эксперт Юг" при поддержке администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.Как отметили участники пленарной дискуссии форума, Краснодарский край по итогам 2023 года показывает один из самых высоких темпов роста промышленности. При этом регион активно инвестирует в сеть индустриальных парков, улучшение условий для инвесторов, реализацию программы по повышению производительности труда. Эти факторы способствуют увеличению количества экспортеров и номенклатуры продукции для продажи за рубеж.Первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков подчеркнул в своем выступлении, что совместная работа с Российским экспортным центром в части компенсационной поддержки экспортеров промышленной продукции делает их более конкурентоспособными в нынешних условиях поиска новых логистических маршрутов, в том числе и развития МТК "Север–Юг"."Бренд "Сделано в России" сегодня хотят получать не только экспортеры, но и компании, работающие пока локально на российском рынке. Это становится престижно и подчеркивает высокий статус продукции, отмеченной этим знаком", – рассказал в рамках своего выступления управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Алексей Крыловский.Выступая на сессиях "Экспорт Кубани как точка роста" и "Аграрный драйвер: поиск резервов для развития", Владислав Есин рассказал о возможностях программы продвижения "Сделано в России" и мерах господдержки экспортеров АПК."Группа РЭЦ оказывает экспортерам всестороннюю поддержку – с начала года мы уже поддержали более 1,2 тысячи экспортеров из регионов ЮФО, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов. В настоящее время компании Краснодарского края активно используют в своей экспортной деятельности финансовые инструменты РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР: так, банковская гарантия в пользу налогового органа позволяет компаниям экспортерам вернуть в оборот финансовые средства из ранее уплаченного НДС и не привлекать дополнительное банковское финансирование для ритмичного выполнения внешнеторговых контрактов", – отметил в своем выступлении Есин.
https://ria.ru/20240920/dagestan-1973872852.html
https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973871456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c3b6e4de503898d95a2f969b0ac3602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Краснодарский край, Россия, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году

© Фото : пресс-служба РЭЦБолее 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов, сообщает центр.
"Об этом рассказал руководитель представительства АО "РЭЦ" в г. Краснодаре Владислав Есин, выступая на бизнес-форуме "Преимущества Юга России в экономике предложения", организованном деловым медиа и аналитическим центром "Эксперт Юг" при поддержке администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Как отметили участники пленарной дискуссии форума, Краснодарский край по итогам 2023 года показывает один из самых высоких темпов роста промышленности. При этом регион активно инвестирует в сеть индустриальных парков, улучшение условий для инвесторов, реализацию программы по повышению производительности труда. Эти факторы способствуют увеличению количества экспортеров и номенклатуры продукции для продажи за рубеж.
Первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков подчеркнул в своем выступлении, что совместная работа с Российским экспортным центром в части компенсационной поддержки экспортеров промышленной продукции делает их более конкурентоспособными в нынешних условиях поиска новых логистических маршрутов, в том числе и развития МТК "Север–Юг".
Бизнес-миссии и выставки были наиболее востребованными услугами ЦПЭ в Дагестане в 2023 году - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
РЭЦ рассказал о самых востребованных услугах ЦПЭ в Дагестане в 2023 году
Вчера, 16:29
"Бренд "Сделано в России" сегодня хотят получать не только экспортеры, но и компании, работающие пока локально на российском рынке. Это становится престижно и подчеркивает высокий статус продукции, отмеченной этим знаком", – рассказал в рамках своего выступления управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Алексей Крыловский.
Выступая на сессиях "Экспорт Кубани как точка роста" и "Аграрный драйвер: поиск резервов для развития", Владислав Есин рассказал о возможностях программы продвижения "Сделано в России" и мерах господдержки экспортеров АПК.
"Группа РЭЦ оказывает экспортерам всестороннюю поддержку – с начала года мы уже поддержали более 1,2 тысячи экспортеров из регионов ЮФО, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов. В настоящее время компании Краснодарского края активно используют в своей экспортной деятельности финансовые инструменты РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР: так, банковская гарантия в пользу налогового органа позволяет компаниям экспортерам вернуть в оборот финансовые средства из ранее уплаченного НДС и не привлекать дополнительное банковское финансирование для ритмичного выполнения внешнеторговых контрактов", – отметил в своем выступлении Есин.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина проводит встречу с представителями Белоруссии в рамках Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Глава РЭЦ провела рабочую встречу с представителями Республики Беларусь
Вчера, 10:26
 
ЭкономикаКраснодарский крайРоссияРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала