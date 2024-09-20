https://ria.ru/20240920/rets-1973873450.html
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году - РИА Новости, 20.09.2024
Более 1,2 тысячи экспортеров из ЮФО получили поддержку РЭЦ в этом году
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
2024-09-20T16:30
экономика
краснодарский край
россия
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов, сообщает центр."Об этом рассказал руководитель представительства АО "РЭЦ" в г. Краснодаре Владислав Есин, выступая на бизнес-форуме "Преимущества Юга России в экономике предложения", организованном деловым медиа и аналитическим центром "Эксперт Юг" при поддержке администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.Как отметили участники пленарной дискуссии форума, Краснодарский край по итогам 2023 года показывает один из самых высоких темпов роста промышленности. При этом регион активно инвестирует в сеть индустриальных парков, улучшение условий для инвесторов, реализацию программы по повышению производительности труда. Эти факторы способствуют увеличению количества экспортеров и номенклатуры продукции для продажи за рубеж.Первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков подчеркнул в своем выступлении, что совместная работа с Российским экспортным центром в части компенсационной поддержки экспортеров промышленной продукции делает их более конкурентоспособными в нынешних условиях поиска новых логистических маршрутов, в том числе и развития МТК "Север–Юг"."Бренд "Сделано в России" сегодня хотят получать не только экспортеры, но и компании, работающие пока локально на российском рынке. Это становится престижно и подчеркивает высокий статус продукции, отмеченной этим знаком", – рассказал в рамках своего выступления управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Алексей Крыловский.Выступая на сессиях "Экспорт Кубани как точка роста" и "Аграрный драйвер: поиск резервов для развития", Владислав Есин рассказал о возможностях программы продвижения "Сделано в России" и мерах господдержки экспортеров АПК."Группа РЭЦ оказывает экспортерам всестороннюю поддержку – с начала года мы уже поддержали более 1,2 тысячи экспортеров из регионов ЮФО, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов. В настоящее время компании Краснодарского края активно используют в своей экспортной деятельности финансовые инструменты РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР: так, банковская гарантия в пользу налогового органа позволяет компаниям экспортерам вернуть в оборот финансовые средства из ранее уплаченного НДС и не привлекать дополнительное банковское финансирование для ритмичного выполнения внешнеторговых контрактов", – отметил в своем выступлении Есин.
https://ria.ru/20240920/dagestan-1973872852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Краснодарский край, Россия, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с начала 2024 года поддержал более 1,2 тысячи экспортеров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов, сообщает центр.
"Об этом рассказал руководитель представительства АО "РЭЦ" в г. Краснодаре Владислав Есин, выступая на бизнес-форуме "Преимущества Юга России в экономике предложения", организованном деловым медиа и аналитическим центром "Эксперт Юг" при поддержке администрации Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Как отметили участники пленарной дискуссии форума, Краснодарский край по итогам 2023 года показывает один из самых высоких темпов роста промышленности. При этом регион активно инвестирует в сеть индустриальных парков, улучшение условий для инвесторов, реализацию программы по повышению производительности труда. Эти факторы способствуют увеличению количества экспортеров и номенклатуры продукции для продажи за рубеж.
Первый заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков подчеркнул в своем выступлении, что совместная работа с Российским экспортным центром в части компенсационной поддержки экспортеров промышленной продукции делает их более конкурентоспособными в нынешних условиях поиска новых логистических маршрутов, в том числе и развития МТК "Север–Юг".
"Бренд "Сделано в России" сегодня хотят получать не только экспортеры, но и компании, работающие пока локально на российском рынке. Это становится престижно и подчеркивает высокий статус продукции, отмеченной этим знаком", – рассказал в рамках своего выступления управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Алексей Крыловский.
Выступая на сессиях "Экспорт Кубани как точка роста" и "Аграрный драйвер: поиск резервов для развития", Владислав Есин рассказал о возможностях программы продвижения "Сделано в России" и мерах господдержки экспортеров АПК.
"Группа РЭЦ оказывает экспортерам всестороннюю поддержку – с начала года мы уже поддержали более 1,2 тысячи экспортеров из регионов ЮФО, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 656 миллионов долларов. В настоящее время компании Краснодарского края активно используют в своей экспортной деятельности финансовые инструменты РОСЭКСИМБАНКа
и ЭКСАР: так, банковская гарантия в пользу налогового органа позволяет компаниям экспортерам вернуть в оборот финансовые средства из ранее уплаченного НДС и не привлекать дополнительное банковское финансирование для ритмичного выполнения внешнеторговых контрактов", – отметил в своем выступлении Есин.