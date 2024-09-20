https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html

Глава РЭЦ провела рабочую встречу с представителями Республики Беларусь

Глава РЭЦ провела рабочую встречу с представителями Республики Беларусь - РИА Новости, 20.09.2024

Глава РЭЦ провела рабочую встречу с представителями Республики Беларусь

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 19 сентября в Санкт-Петербурге в рамках IV Евразийского женского форума... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:26

2024-09-20T10:26

2024-09-20T10:26

экономика

россия

белоруссия

вероника никишина

наталья кочанова

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 19 сентября в Санкт-Петербурге в рамках IV Евразийского женского форума провела рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой, сообщает центр."В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Россией и Беларусью, а также было отмечено, что, несмотря на уже налаженные плотные и продуктивные связи, проекты, успешно реализованные при поддержке РЭЦ, существует значительный потенциал для расширения сотрудничества", - говорится в сообщении."Но мы должны больше сотрудничать, занимаясь продвижением своих товаров и продукции Союзного государства. Потому что санкции, которые введены по отношению к нашим странам, открыли перед нами новые возможности. Мы начали выпускать новую конкурентоспособную продукцию, определили узкие места нашей экономики и закрыли их, чтобы не зависеть ни от кого. Мы в очередной раз убедились, что все мы умеем и все мы можем. Все компетенции для этого у нас есть", - отметила Кочанова.Никишина и Кочанова обсудили возможные направления развития сотрудничества в области здравоохранения и развития транспортной связанности между Россией и Беларусью."Несмотря на интенсивность нашего текущего сотрудничества, мы в Группе Российского экспортного центра уверены, что у нас есть возможности для дальнейшего роста на благо жителей обоих государств и их бизнеса. В настоящее время мы активно работаем над рядом крупных проектов с Республикой Беларусь, в том числе направленных на развитие инфраструктуры Союзного государства. Общий объем этих проектов превышает 150 миллиардов российских рублей. Эти проекты охватывают различные сферы, такие как электроэнергетика, нефтехимия, промышленное производство, железнодорожный транспорт, медицина и другие. Их реализация будет способствовать увеличению экспорта высокотехнологичного оборудования, созданию рабочих мест в Республике Беларусь и формированию потенциала для совместного освоения внешних рынков", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ.

https://ria.ru/20240919/rets-1973695083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, белоруссия, вероника никишина, наталья кочанова, российский экспортный центр (рэц)