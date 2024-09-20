https://ria.ru/20240920/putin-1973819948.html

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории - РИА Новости, 20.09.2024

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:45

2024-09-20T13:45

2024-09-20T13:45

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973816642_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_da0dfaaff6c9c15f31b66d5dfedbb985.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. "Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности, речь идет об объективной трактовке истории", - сказал Путин, пояснив, что в последние годы история часто используется в современной политике недобросовестным способом, как средство достижения определенных политических целей в отношении России.

https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин