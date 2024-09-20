https://ria.ru/20240920/putin-1973819948.html
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории - РИА Новости, 20.09.2024
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:45
2024-09-20T13:45
2024-09-20T13:45
россия
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории. "Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности, речь идет об объективной трактовке истории", - сказал Путин, пояснив, что в последние годы история часто используется в современной политике недобросовестным способом, как средство достижения определенных политических целей в отношении России.
https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html
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россия, владимир путин
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории
Путин на совещании Совбеза обсудил вопросы объективной трактовки истории
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы, связанные с объективной трактовкой истории.
"Тема нашего сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности, речь идет об объективной трактовке истории", - сказал Путин, пояснив, что в последние годы история часто используется в современной политике недобросовестным способом, как средство достижения определенных политических целей в отношении России.