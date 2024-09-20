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Путин указал на недобросовестное использование истории в политике - РИА Новости, 20.09.2024
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13:34 20.09.2024 (обновлено: 13:51 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/putin-1973816515.html
Путин указал на недобросовестное использование истории в политике
Путин указал на недобросовестное использование истории в политике - РИА Новости, 20.09.2024
Путин указал на недобросовестное использование истории в политике
Недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ, заявил президент... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:34
2024-09-20T13:51
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин."В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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россия, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин указал на недобросовестное использование истории в политике

Путин: историю в политике используют против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы объективной трактовки истории
Вчера, 13:45
 
РоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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