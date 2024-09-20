https://ria.ru/20240920/putin-1973816515.html

Путин указал на недобросовестное использование истории в политике

Путин указал на недобросовестное использование истории в политике - РИА Новости, 20.09.2024

Путин указал на недобросовестное использование истории в политике

Недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ, заявил президент... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:34

2024-09-20T13:34

2024-09-20T13:51

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Недобросовестное использование истории в последние годы часто встречается в современной политике как средство достижения целей в отношении РФ, заявил президент России Владимир Путин."В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20240920/putin-1973819948.html

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россия, владимир путин, совет безопасности рф