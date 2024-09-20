https://ria.ru/20240920/putin-1973810254.html

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 20.09.2024

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжает работать в Санкт-Петербурге, оттуда он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

2024-09-20T13:03

политика

россия

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_2e56ae5c7331ac1b6a3248ecdb61c6e0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжает работать в Санкт-Петербурге, оттуда он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге. Из публичных мероприятий он сегодня оттуда проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что оно будет где-то в течение часа в режиме видеоконференции. Тему президент обозначит", - сказал Песков. По его словам, также у президента запланировано несколько встреч непубличного характера.

https://ria.ru/20240919/putin-1973690575.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков