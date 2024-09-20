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Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 20.09.2024
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13:03 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/putin-1973810254.html
Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 20.09.2024
Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжает работать в Санкт-Петербурге, оттуда он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:03
2024-09-20T13:03
политика
россия
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжает работать в Санкт-Петербурге, оттуда он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге. Из публичных мероприятий он сегодня оттуда проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что оно будет где-то в течение часа в режиме видеоконференции. Тему президент обозначит", - сказал Песков. По его словам, также у президента запланировано несколько встреч непубличного характера.
https://ria.ru/20240919/putin-1973690575.html
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политика, россия, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом в пятницу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжает работать в Санкт-Петербурге, оттуда он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Санкт-Петербурге. Из публичных мероприятий он сегодня оттуда проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что оно будет где-то в течение часа в режиме видеоконференции. Тему президент обозначит", - сказал Песков.
По его словам, также у президента запланировано несколько встреч непубличного характера.
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