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"Ни единого шанса": Пушков сделал заявление о выборах в США - РИА Новости, 20.09.2024
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23:49 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/pushkov-1973938067.html
"Ни единого шанса": Пушков сделал заявление о выборах в США
"Ни единого шанса": Пушков сделал заявление о выборах в США - РИА Новости, 20.09.2024
"Ни единого шанса": Пушков сделал заявление о выборах в США
Списки избирателей в большинстве американских штатов не будут "очищать" от "мертвых душ", поскольку без них у кандидата в президенты от Демократической партии... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:49
2024-09-20T23:49
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Списки избирателей в большинстве американских штатов не будут "очищать" от "мертвых душ", поскольку без них у кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис "не было бы ни единого шанса" на выборах, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Он отметил, что власти штата Оклахома сообщили, что убрали из списков избирателей имена 95 тысяч умерших людей, 56 тысяч имен преступников, лишенных права голоса, и 15 тысяч имен людей, зарегистрированных дважды. "В общей сложности из списков выведены 195 тысяч фиктивных избирателей. А по всей Америке есть еще и миллионы нелегальных мигрантов, которых демократическая партия незаконно обеспечивает избирательными бюллетенями. Все эти усопшие, осужденные и голосующие дважды, видимо, голосовали в 2020 году за (президента США демократа Джо) Байдена, обеспечив ему "победу", - написал Пушков.Сенатор подчеркнул, что Байден был известен как "кандидат, за которого массово голосовали кладбища". "Теперь все эти 195 тысяч фиктивных избирателей в Оклахоме, надо думать, должны были голосовать за Харрис. Если бы такую же санацию избирательных списков провели в других штатах, то у Харрис не было бы ни одного шанса. Именно поэтому очищение списков от "мертвых душ" в большинстве штатов проведено не будет", - заключил Пушков. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240920/kharris-1973927719.html
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в мире, сша, америка, алексей пушков, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Америка, Алексей Пушков, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Ни единого шанса": Пушков сделал заявление о выборах в США

Пушков: без мертвых душ в списках избирателей в США у Харрис не было бы шансов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Списки избирателей в большинстве американских штатов не будут "очищать" от "мертвых душ", поскольку без них у кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис "не было бы ни единого шанса" на выборах, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что власти штата Оклахома сообщили, что убрали из списков избирателей имена 95 тысяч умерших людей, 56 тысяч имен преступников, лишенных права голоса, и 15 тысяч имен людей, зарегистрированных дважды.
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"В общей сложности из списков выведены 195 тысяч фиктивных избирателей. А по всей Америке есть еще и миллионы нелегальных мигрантов, которых демократическая партия незаконно обеспечивает избирательными бюллетенями. Все эти усопшие, осужденные и голосующие дважды, видимо, голосовали в 2020 году за (президента США демократа Джо) Байдена, обеспечив ему "победу", - написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что Байден был известен как "кандидат, за которого массово голосовали кладбища".
«
"Теперь все эти 195 тысяч фиктивных избирателей в Оклахоме, надо думать, должны были голосовать за Харрис. Если бы такую же санацию избирательных списков провели в других штатах, то у Харрис не было бы ни одного шанса. Именно поэтому очищение списков от "мертвых душ" в большинстве штатов проведено не будет", - заключил Пушков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШААмерикаАлексей ПушковКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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