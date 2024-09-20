https://ria.ru/20240920/proekt-1973920809.html

Лучший проект обновления Ижевского оружейного завода определят 11 декабря

Лучший проект обновления Ижевского оружейного завода определят 11 декабря - РИА Новости, 20.09.2024

Лучший проект обновления Ижевского оружейного завода определят 11 декабря

Победителя всероссийского конкурса по обновлению главного корпуса оружейного завода в Ижевске определят 11 декабря, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:54

2024-09-20T19:54

2024-09-20T19:54

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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УФА, 20 сен – РИА Новости. Победителя всероссийского конкурса по обновлению главного корпуса оружейного завода в Ижевске определят 11 декабря, сообщили в пресс-службе руководителя региона. В пресс-службе рассказали, что 18 – 19 сентября в Ижевске прошёл установочный семинар для финалистов открытого всероссийского конкурса на разработку концепции обновления главного корпуса Ижевского оружейного завода. В столицу Удмуртии приехали представители трёх команд. Финалистов конкурса ознакомили с объектом, чтобы участники получили максимально полную информацию. "Семинар специально был приурочен ко Дню оружейника, чтобы участники могли почувствовать атмосферу города и лучше понять значимость оборонной промышленности для его культуры и самосознания жителей. Именно Оружейный завод, основанный в 1807 году, стал ядром Ижевска. Праздничные мероприятия в городе начались 18 сентября и продлятся до 22 числа", - пояснили в пресс-службе главы региона. В сообщении отмечается, что заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина так обозначила задачу для финалистов. "При разработке конкурсных предложений мы хотели бы видеть особый подход при принятии проектных решений. Архитектурные характеристики не могут подлежать значительному пересмотру из-за охранных обязательств, поэтому итоги конкурса будет определять именно функциональная составляющая внутренних помещений и прилегающей территории. Нам хочется, чтобы сердце Ижевска снова билось и стало местом притяжения не только для жителей столицы республики, но и её гостей", - приводятся слова Тойкиной. Заместитель главы мэрии Ижевска Евгений Хафизов во время встречи с конкурсантами подчеркнул значимость проекта для развития всего города. "Перед нами стоит стратегическая задача – за три года изменить Ижевск до неузнаваемости. Предусматривается вложение больших средств в его благоустройство. Мы начинаем комплексно ремонтировать улицы, фасады, будем приводить в надлежащее состояние набережную, строим крупные развлекательные комплексы, воссоздаём объекты культурного наследия. Это касается и главного корпуса, который станет визитной карточкой города, точкой притяжения. Поэтому в ваших руках, можно сказать, будущее развития Ижевска", обратился к финалистам Хафизов. В пресс-службе рассказали, что в первый день визита финалисты осмотрели комплекс исторических зданий завода, провели натурное обследование конкурсной территории, включая внутренний двор и прилегающие объекты культурного наследия: заводскую плотину и Монумент Славы. Помимо этого, в ходе обзорной экскурсии по городу конкурсанты оценили транспортную доступность главного корпуса и познакомились со знаковыми для города памятниками XIX века: "Генеральским домом" и бывшим пивоваренным заводом купца Ивана Бодалёва. Также состоялись встречи с представителями заказчика – фондом развития города Ижевска. "Мы рассматриваем объект не изолированно, а с учётом его градостроительного окружения и особенностей интеграции в существующую застройку. Финалисты имели возможность увидеть масштаб территории и обсудить проект с ключевыми экспертами. Результаты натурного обследования и встреч позволят сформировать сценарий редевелопмента конкурсного объекта и выбрать лучшую сервисную модель, которая будет учитывать многофункциональное использование комплекса Оружейного завода", - цитирует пресс-служба соучредителя международной урбанистической лаборатории "ЦЕНТР Lab" Сергея Георгиевского. По данным пресс-службы, конкурсанты обсудили туристический потенциал объекта и пространственное развитие Ижевска с представителями органов исполнительной власти. Также на сессии с руководством города и региональными экспертами обсудили приоритеты технического задания, проблемы и перспективы промышленной территории за главным корпусом, а также вопросы, возникшие у финалистов по итогам осмотра конкурсной территории. "Готовить конкурсные предложения финалистам предстоит до 19 ноября, после чего проекты пройдут экспертизу. Победитель будет определён 11 декабря по итогам финального заседания жюри под председательством Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240920/forum-1973910767.html

https://ria.ru/20240919/diktant-1973709467.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ижевск