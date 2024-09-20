https://ria.ru/20240920/prigovor-1973748250.html
Суд вынес приговор водителю, сбившему в Благовещенске девять человек
Суд вынес приговор водителю, сбившему в Благовещенске девять человек - РИА Новости, 20.09.2024
Суд вынес приговор водителю, сбившему в Благовещенске девять человек
Благовещенский районный суд приговорил водителя Евгения Бакарюкина, который пьяным сбил девять человек на тротуаре, к 14 годам заключения, передает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:51
2024-09-20T05:51
2024-09-20T09:02
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен — РИА Новости. Благовещенский районный суд приговорил водителя Евгения Бакарюкина, который пьяным сбил девять человек на тротуаре, к 14 годам заключения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Благовещенский районный суд назначил Бакарюкину Евгению наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", — огласил решение судья.Бакарюкина признали виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". С него также взыскали 15 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда шести потерпевшим.Авария произошла 14 июня на улице Василенко в Благовещенске. Пьяный водитель на скорости более 120 километров (при ограничении в 40) не справился с управлением и вылетел на тротуар. Пятеро пешеходов, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
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благовещенск, происшествия, россия
Благовещенск, Происшествия, Россия
Суд вынес приговор водителю, сбившему в Благовещенске девять человек
Сбившего в Благовещенске девять человек водителя приговорили к 14 годам колонии