https://ria.ru/20240920/premii-1973875423.html

В "России сегодня" вручили первые три стипендии имени военкора Журавлева

В "России сегодня" вручили первые три стипендии имени военкора Журавлева - РИА Новости, 20.09.2024

В "России сегодня" вручили первые три стипендии имени военкора Журавлева

Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила имена первых трех получателей стипендии имени погибшего в зоне СВО от удара ВСУ военного журналиста РИА... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:37

2024-09-20T16:37

2024-09-20T17:16

россия

запорожская область

украина

ростислав журавлев

владимир путин

вооруженные силы украины

новости агентства

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973875166_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_080b5a47db677e79e94b120b4a0eed07.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила имена первых трех получателей стипендии имени погибшего в зоне СВО от удара ВСУ военного журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева и вручила им соответствующие дипломы, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в пресс-центре "Россия сегодня". Дипломы стипендиатов вручили студенту факультета журналистики МГУ Даниилу Караеву, студенту Института развития креативных индустрий ВШЭ Максиму Селиванову и студентке Института "Первая Академия медиа" РЭУ Плеханова Валерии Харченко. "Вы большие молодцы, я вижу, что вы этим горите. Я от себя хочу только пожелать, у вас все есть, у вас есть мозги, у вас есть таланты, у вас есть стремление, я вам от себя хочу пожелать только удачи. Удачи человеческой, удачи журналистской, оказаться в нужное время в нужном месте и сделать лучший репортаж", — сказала руководитель пресс-службы международной медиагруппы "Россия сегодня" Елена Кочеткова. В церемонии вручения премии принял участие и друг Журавлева, военный корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Он рассказал историю первого знакомства с товарищем и вспомнил о том, каким он был. "Мы с Ростиком познакомились еще до его прихода в РИА Новости, в 2021 году. Я когда его увидел, я сразу понял, что это такой человек, который сразу собой заполняет все пространство. И не в физическом, а в таком метафизическом плане. Его сразу было очень много, и он такой был постоянно смеющийся. Он напоминал такого огромного медведя", — рассказал Рубцов. Стипендия была учреждена в честь военного корреспондента Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции. Именные стипендии призваны поощрить студентов, обучающихся по направлению подготовки "Журналистика" и проявивших выдающиеся способности. Первую стипендию — 50 тысяч рублей — студенты получат 25 сентября. Стипендия будет выплачиваться на протяжении всего учебного года. Ростислав Журавлев — военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20240722/zhuravlev-1961176077.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, владимир путин, вооруженные силы украины, новости агентства