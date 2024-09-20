https://ria.ru/20240920/predlozhenie-1973750364.html

В Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН

В Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН - РИА Новости, 20.09.2024

В Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН

Крым является исторически и по праву российской территорией, а вот Польше стоит отдать принадлежавшие некогда Германии земли под мандат ООН, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:57

2024-09-20T06:57

2024-09-20T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Крым является исторически и по праву российской территорией, а вот Польше стоит отдать принадлежавшие некогда Германии земли под мандат ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщала "Страна.ua". По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. "Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум", - сказал Ивлев. При этом депутат призвал польские власти оставить крымчан в покое и не пытаться вершить их судьбы. "Крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб в лице Сикорского", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240913/krym-1972485626.html

https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

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радослав сикорский, россия, польша, украина, леонид ивлев, владимир путин, страна.ua, госдума рф, оон