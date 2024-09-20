В Госдуме предложили передать часть Польши под мандат ООН
Депутат ГД Ивлев предложил передать часть Польши под мандат ООН
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Крым является исторически и по праву российской территорией, а вот Польше стоит отдать принадлежавшие некогда Германии земли под мандат ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщала "Страна.ua". По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.
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"Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живем на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению (Иосифа) Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум", - сказал Ивлев.
При этом депутат призвал польские власти оставить крымчан в покое и не пытаться вершить их судьбы.
"Крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб в лице Сикорского", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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