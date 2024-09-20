https://ria.ru/20240920/pozhar-1973753244.html
Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали
Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024
Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали
Пожар на кровле металлического ангара в подмосковном поселке Мирный ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:55
2024-09-20T07:55
2024-09-20T08:23
мирный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973754127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8bdda32769cdd92ee43b236cbdc5286.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар на кровле металлического ангара в подмосковном поселке Мирный ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в подмосковном поселке Мирный полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало о том, что кровля металлического ангара горит на площади 2200 квадратных метров в поселке Мирный в Подмосковье. На месте работали более 40 специалистов и 14 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973747428.html
мирный
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973754127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70f8ae044098812cd8f3d04b67990e86.jpg
Тушение пожара на складе в Подмосковье
Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тыс "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщает МЧС.
2024-09-20T07:55
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Мирный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали
МЧС: пожар на кровле ангара в подмосковном поселке Мирный полностью потушен