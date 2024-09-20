https://ria.ru/20240920/pozhar-1973753244.html

Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали

Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 20.09.2024

Возгорание кровли ангара в Подмосковье ликвидировали

Пожар на кровле металлического ангара в подмосковном поселке Мирный ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:55

2024-09-20T07:55

2024-09-20T08:23

мирный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пожар на кровле металлического ангара в подмосковном поселке Мирный ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Пожар в подмосковном поселке Мирный полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало о том, что кровля металлического ангара горит на площади 2200 квадратных метров в поселке Мирный в Подмосковье. На месте работали более 40 специалистов и 14 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240920/pozhar-1973747428.html

мирный

россия

московская область (подмосковье)

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Тушение пожара на складе в Подмосковье Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тыс "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщает МЧС. 2024-09-20T07:55 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мирный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия