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На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей - РИА Новости, 20.09.2024
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05:31 20.09.2024
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На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей
На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей - РИА Новости, 20.09.2024
На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей
Тела троих детей обнаружили на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, эвакуированы 14 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:31
2024-09-20T05:31
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Тела троих детей обнаружили на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, эвакуированы 14 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что пожар произошел в пятницу в двухэтажном жилом доме по улице 50 лет Советской Армии. "При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда", - рассказали в пресс-службе. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
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якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей

МЧС: на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске нашли тела троих детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Тела троих детей обнаружили на месте пожара в многоквартирном доме в Якутске, эвакуированы 14 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что пожар произошел в пятницу в двухэтажном жилом доме по улице 50 лет Советской Армии.
"При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили тела детей 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда", - рассказали в пресс-службе.
Причину возгорания устанавливают дознаватели.
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ЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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