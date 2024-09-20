Запад взялся за голову: Киев готовится к последнему решению
Власти Украины ищут новый способ надавить на УПЦ
© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти пошли по пути юридического запрета канонической УПЦ. Если соответствующий закон заработает в полную силу, это вызовет осуждение на Западе. Поэтому чиновники ищут способ разделаться с "промосковской" церковью по-восточному — без лишнего шума.
Ежедневный кошмар
Снова ранним утром спецотряды у ворот, снова досмотр личных вещей, изъятие техники и документации. Украинская православная церковь, кажется, продолжает жить в привычном уже режиме.
Обыски в монастырях, повестки в суд, постоянные переносы слушаний — юридическая волокита и политическое давление стали нормой для духовенства. Одна из последних акций устрашения прошла в столичной Свято-Введенской обители.
Уже в восемь утра здесь хозяйничали силовики. Задача стояла сложная: провести разыскные мероприятия сразу по шести уголовным делам. Одно из них — "по распространению российской пропаганды".
Нормой стали и безосновательные разрывы договоров аренды с монастырями: обители вновь становятся госсобственностью, а братия вынужденно оказывается на улице. Так было весной 2022-го с Киево-Печерской лаврой. На протяжении нескольких месяцев ее пытались отстоять защитники из числа иноков и простых верующих. Но — безуспешно.
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Аналогично, по всей видимости, поступят с двумя другими духовными центрами Украины — Почаевской и Святогорской лаврами. Наместник последней — митрополит Арсений (Яковенко) — сейчас в СИЗО. В апреле его задержали по подозрению в распространении сведений о перемещении и позициях ВСУ (от пяти до восьми лет лишения свободы).
"Судебные заседания еще продолжаются. <...> Тем более что это дело — громкое", — прокомментировала происходящее глава пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.
А пока идет суд, чиновники от украинского Минкульта не будут терять время. Не исключено, что в родную обитель митрополита нагрянет комиссия с проверкой или ревизией госимущества, после чего лавру быстро вернут государству.
Например, с Почаевской это уже случилось. Там с осени 2023-го СБУ проводила обыски в рамках уголовного дела о причастности руководства обители "к разжиганию национальной вражды и ненависти". Затем в лавру нагрянули сотрудники Минкульта — проконтролировать, как братия использует вверенное госимущество.
А полгода спустя Хозяйственный суд Тернопольской области вынес решение об экспроприации здания Почаевского монастыря. Мол, УПЦ изначально получила комплекс в аренду с явными юридическими нарушениями. Какими именно — не уточнялось.
Есть одно условие
Парадоксально, но светские власти считают, что в нынешней религиозной ситуации на Украине нет ничего из ряда вон выходящего. Даже наоборот.
"К счастью, отношения между православными <…> несравнимы <…> с тем, что мы видели в других странах, — отметил в недавнем интервью глава Госэтнополитики (ГЭСС) Виктор Еленский. — У нас исследования показывают, что православные Московского патриархата и Православной церкви Украины (ПЦУ — раскольническая организация, созданная в 2018-м. — Прим. ред.) абсолютно нормально относятся друг к другу".
Однако факты говорят об обратном. Только за сентябрь рейдеры ПЦУ захватили около десятка храмов канонической церкви: в Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Киевской и Полтавской областях.
Везде раскольники либо действовали жесткими методами (срезали замки церквей болгаркой и насильно выгоняли прихожан и настоятелей), либо прибегали к юридическим хитростям (создавали фейковые общины и перерегистрировали храмы в ПЦУ).
Да и недавно принятый закон № 8371 (в СМИ его часто называют "законом о запрете УПЦ"), по мнению Виктора Еленского, не так уж плох, "как его рисуют".
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Согласно документу, УПЦ признают "аффилированной с религиозной организацией, зарегистрированной на территории иностранного государства (имеется в виду Московский патриархат)", и объявляют вне закона. Сделки и отношения с ней прекращаются досрочно, а она сама юридически перестает существовать.
Ведомственные проверки на предмет "связей с Москвой" начнутся менее чем через месяц. Затем — судебное разбирательство и лишение статуса юридического лица. Таким образом, для УПЦ пошел обратный отсчет.
Правовой радикализм удивил даже западных юристов и богословов. Они констатировали, что Украина рискует пойти по пути нарушения норм международного права — ограничения свободы вероисповедания. Однако глава ГЭСС считает, что "ограничение" вполне обоснованно, если осуществляется "приемлемым для демократического общества способом".
"Там (в законе. — Прим. ред.) очень важное уточнение, — отметил он. — Если церковь, которая связана с РПЦ, выходит из ее состава, делает соответствующее заявление, предоставляет соответствующие документы, то к ней этот закон не применяется".
© Фото : Українська Православна ЦеркваЗаседание синода УПЦ
© Фото : Українська Православна Церква
Заседание синода УПЦ
Иными словами, от УПЦ требуется всего-то ничего — заявить о своей независимости от Москвы. Именно этого Еленский и добивался последние два года. Даже провел специальную религиоведческую экспертизу: доказал, что, несмотря на заявления духовенства об осуждении нынешнего конфликта и о полной самостоятельности в вопросах церковного управления, оно по-прежнему остается под контролем РПЦ.
"Главное — не уничтожить"
Чиновник полагает, что для Украинской церкви разорвать связи с Москвой не представляет трудности. Ведь церковь-мать для нее — Константинополь, а Русская церковь — лишь кириархальная, та, которая попросту удерживает украинское духовенство и паству.
"То есть выход из подчинения Московского патриархата не будет означать потери легитимности. Я, когда говорил с иерархами (УПЦ. — Прим. ред.), особенно им подчеркивал, что государство не требует от них отречься от православия, перейти на другой календарь, <…> стать частью другой церкви или самочинно провозгласить автокефалию", — разъяснил Еленский.
Главное, чтобы вопрос решился при посредничестве Константинополя. Тем более что и случай подходящий представился.
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 года
Несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский пригласил Вселенского патриарха Варфоломея на празднование Дня независимости Украины. Вместо него, правда, в Киев в конце августа приехала целая комиссия константинопольских иерархов.
Архиереи поочередно встретились с лидером ПЦУ Епифанием Думенко, "отцом" украинского раскола Филаретом Денисенко и… главой УПЦ митрополитом Киевским Онуфрием. Последнее было неожиданностью, ведь каноническое общение между Москвой (а значит, и Украинской церковью) и Константинополем разорвано с 2018-го.
Детали многосторонних переговоров остались за кулисами — никаких подробностей журналистам не удалось узнать. Приводят только фразу, брошенную неким "источником, близким к патриарху Варфоломею". "Готовность к диалогу есть, — отметил он. — Главное, ее не уничтожить". О чем же этот диалог и состоится ли он вообще — покажет время.
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