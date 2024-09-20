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Умер сын певицы Ирины Понаровской - РИА Новости, 20.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:23 20.09.2024 (обновлено: 11:31 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ponarovskaja-1973788024.html
Умер сын певицы Ирины Понаровской
Умер сын певицы Ирины Понаровской - РИА Новости, 20.09.2024
Умер сын певицы Ирины Понаровской
Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:23
2024-09-20T11:31
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства. Джазовый певец Вейланд Родд – второй муж Понаровской, их сын Энтони родился в 1984 году.
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москва, ирина понаровская, новости культуры
Культура, Москва, Ирина Понаровская, Новости культуры
Умер сын певицы Ирины Понаровской

Сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд умер в Москве

© Фото : страница Энтони Родда в соцсетиЭнтони Родд
Энтони Родд - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : страница Энтони Родда в соцсети
Энтони Родд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства.
Джазовый певец Вейланд Родд – второй муж Понаровской, их сын Энтони родился в 1984 году.
 
КультураМоскваИрина ПонаровскаяНовости культуры
 
 
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