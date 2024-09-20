https://ria.ru/20240920/ponarovskaja-1973788024.html

Умер сын певицы Ирины Понаровской

Умер сын певицы Ирины Понаровской - РИА Новости, 20.09.2024

Умер сын певицы Ирины Понаровской

Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:23

2024-09-20T11:23

2024-09-20T11:31

культура

москва

ирина понаровская

новости культуры

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства. Джазовый певец Вейланд Родд – второй муж Понаровской, их сын Энтони родился в 1984 году.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, ирина понаровская, новости культуры