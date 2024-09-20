https://ria.ru/20240920/ponarovskaja-1973788024.html
Умер сын певицы Ирины Понаровской
Умер сын певицы Ирины Понаровской - РИА Новости, 20.09.2024
Умер сын певицы Ирины Понаровской
Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:23
2024-09-20T11:23
2024-09-20T11:31
культура
москва
ирина понаровская
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973790921_136:0:944:455_1920x0_80_0_0_1d73bcd869b4c9c07597700b97458b92.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства. Джазовый певец Вейланд Родд – второй муж Понаровской, их сын Энтони родился в 1984 году.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973790921_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_bdfe0d7e01817090609d3c73884a8ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ирина понаровская, новости культуры
Культура, Москва, Ирина Понаровская, Новости культуры
Умер сын певицы Ирины Понаровской
Сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд умер в Москве