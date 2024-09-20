https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html

Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО

Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 20.09.2024

Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО

Жители Майского района Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщила глава... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:16

2024-09-20T11:16

2024-09-20T11:16

надежные люди

майский район

сво

гуманитарная помощь

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщила глава администрации района Татьяна Саенко. "Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. Все сотрудники местных администраций района, городского поселения Майский, сел Ново-Ивановское и Октябрьское собрали денежные средства, а наши подведомственные учреждения образования, культуры и спорта – предметы гигиены и первой необходимости, медикаменты", - отчиталась Саенко в своем Telegram-канале. Также в состав собранной гумпомощи вошли продуктовые наборы. Глава администрации сообщила, что собранный груз был передан Марии Коростылевой – жене участника СВО, волонтеру общественной организации "Движение Сила в правде", члену Комитета семей воинов Отечества КБР от Майского района. Также Саенко отметила, что сбор гуманитарных грузов для военнослужащих продолжается на базе всех домов культуры, в штабе "Мы вместе" районного управления образования и в комплексном центре социального обслуживания населения. "Сейчас, с приближением холодов, актуальны теплые вещи, а также жестяные банки, из которых изготавливаются свечи. Спасибо всем неравнодушным гражданам, руководителям организаций и предприятий, предпринимателям, которые личным участием поддерживают наших бойцов. Это то малое, что каждый из нас может сделать для приближения Победы", - подчеркнула глава администрации.

https://ria.ru/20240919/saratov-1973651150.html

майский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майский район, сво, гуманитарная помощь