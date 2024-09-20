https://ria.ru/20240920/pomosch-1973786334.html
Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО
Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 20.09.2024
Жители Майского района КБР отправили груз гумпомощи для бойцов СВО
Жители Майского района Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщила глава... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:16
2024-09-20T11:16
2024-09-20T11:16
надежные люди
майский район
сво
гуманитарная помощь
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщила глава администрации района Татьяна Саенко. "Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. Все сотрудники местных администраций района, городского поселения Майский, сел Ново-Ивановское и Октябрьское собрали денежные средства, а наши подведомственные учреждения образования, культуры и спорта – предметы гигиены и первой необходимости, медикаменты", - отчиталась Саенко в своем Telegram-канале. Также в состав собранной гумпомощи вошли продуктовые наборы. Глава администрации сообщила, что собранный груз был передан Марии Коростылевой – жене участника СВО, волонтеру общественной организации "Движение Сила в правде", члену Комитета семей воинов Отечества КБР от Майского района. Также Саенко отметила, что сбор гуманитарных грузов для военнослужащих продолжается на базе всех домов культуры, в штабе "Мы вместе" районного управления образования и в комплексном центре социального обслуживания населения. "Сейчас, с приближением холодов, актуальны теплые вещи, а также жестяные банки, из которых изготавливаются свечи. Спасибо всем неравнодушным гражданам, руководителям организаций и предприятий, предпринимателям, которые личным участием поддерживают наших бойцов. Это то малое, что каждый из нас может сделать для приближения Победы", - подчеркнула глава администрации.
https://ria.ru/20240919/saratov-1973651150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майский район, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Майский район, СВО, Гуманитарная помощь
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Жители Майского района Кабардино-Балкарии отправили очередную партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщила глава администрации района Татьяна Саенко.
"Отправили очередную партию гуманитарного груза нашим землякам в зону СВО. Все сотрудники местных администраций района, городского поселения Майский, сел Ново-Ивановское и Октябрьское собрали денежные средства, а наши подведомственные учреждения образования, культуры и спорта – предметы гигиены и первой необходимости, медикаменты", - отчиталась Саенко в своем Telegram-канале. Также в состав собранной гумпомощи вошли продуктовые наборы.
Глава администрации сообщила, что собранный груз был передан Марии Коростылевой – жене участника СВО
, волонтеру общественной организации "Движение Сила в правде", члену Комитета семей воинов Отечества КБР от Майского района.
Также Саенко отметила, что сбор гуманитарных грузов для военнослужащих продолжается на базе всех домов культуры, в штабе "Мы вместе" районного управления образования и в комплексном центре социального обслуживания населения.
"Сейчас, с приближением холодов, актуальны теплые вещи, а также жестяные банки, из которых изготавливаются свечи. Спасибо всем неравнодушным гражданам, руководителям организаций и предприятий, предпринимателям, которые личным участием поддерживают наших бойцов. Это то малое, что каждый из нас может сделать для приближения Победы", - подчеркнула глава администрации.