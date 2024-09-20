https://ria.ru/20240920/polsha-1973932916.html

Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым

Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым - РИА Новости, 20.09.2024

Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:30

2024-09-20T22:30

2024-09-20T22:36

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радослав сикорский

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet."На конференции (в Киеве. — Прим. ред.) шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме <…> ", — пояснил он.Накануне Сикорский на международной конференции в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею абсурдной. Глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал эту мысль невежественной.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".

https://ria.ru/20240920/crimea-1973931078.html

https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html

польша

украина

россия

республика крым

киев

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