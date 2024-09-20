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Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 20.09.2024 (обновлено: 22:36 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/polsha-1973932916.html
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым - РИА Новости, 20.09.2024
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:30
2024-09-20T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
республика крым
радослав сикорский
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet."На конференции (в Киеве. — Прим. ред.) шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме &lt;…&gt; ", — пояснил он.Накануне Сикорский на международной конференции в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею абсурдной. Глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал эту мысль невежественной.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
https://ria.ru/20240920/crimea-1973931078.html
https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html
польша
украина
россия
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в мире, польша, украина, россия, республика крым, радослав сикорский, дмитрий песков, мид польши, оон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Республика Крым, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, МИД Польши, ООН, Киев
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым

Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet.
"На конференции (в Киеве. — Прим. ред.) шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме <…> ", — пояснил он.
Ялта - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН мертворожденной
Вчера, 21:57
Накануне Сикорский на международной конференции в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею абсурдной. Глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал эту мысль невежественной.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.
Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Хватит": во Франции возмутились из-за события в Киеве
Вчера, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияРеспублика КрымРадослав СикорскийДмитрий ПесковМИД ПольшиООНКиев
 
 
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