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Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым - РИА Новости, 20.09.2024
Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:30
2024-09-20T22:30
2024-09-20T22:36
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН, назвав их гипотетическими, его слова приводит портал Onet."На конференции (в Киеве. — Прим. ред.) шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме <…> ", — пояснил он.Накануне Сикорский на международной конференции в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею абсурдной. Глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал эту мысль невежественной.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
https://ria.ru/20240920/crimea-1973931078.html
https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html
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Глава МИД Польши отказался от своих слов про Крым
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН