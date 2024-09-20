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На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных
На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров, сообщила в пятницу представитель офиса генпрокурора Надежда... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:34
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров, сообщила в пятницу представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец. "Сто шестьдесят девять лиц получили обвинение в совершении этого преступления (поджог автомобилей ВСУ - ред.)... Во время досудебного расследования органы прокуратуры при избрании мер пресечения подозреваемым руководствуются принципиальной позицией - применения к ним наказания в виде содержания под стражей", - сказала Максимец в эфире телеканала "Мы - Украина". При этом, по данным офиса генпрокурора, всего с начала года выявлено 266 фактов поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Согласно приведенной статистике, было повреждено почти 300 автомобилей, из которых 274 машины принадлежат украинским военным. Максимец уточнила, что подавляющее большинство поджигателей - лица в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся заработать "легкие деньги". Также среди злоумышленников часто задерживают несовершеннолетних. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военных сообщило, что военнослужащие ВСУ начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы предотвратить поджоги, в результате в Киеве задержали двух человек, которых отправят на фронт. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров