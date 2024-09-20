Рейтинг@Mail.ru
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/podzhog-1973918299.html
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных
На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров, сообщила в пятницу представитель офиса генпрокурора Надежда... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:34
2024-09-20T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров, сообщила в пятницу представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец. "Сто шестьдесят девять лиц получили обвинение в совершении этого преступления (поджог автомобилей ВСУ - ред.)... Во время досудебного расследования органы прокуратуры при избрании мер пресечения подозреваемым руководствуются принципиальной позицией - применения к ним наказания в виде содержания под стражей", - сказала Максимец в эфире телеканала "Мы - Украина". При этом, по данным офиса генпрокурора, всего с начала года выявлено 266 фактов поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Согласно приведенной статистике, было повреждено почти 300 автомобилей, из которых 274 машины принадлежат украинским военным. Максимец уточнила, что подавляющее большинство поджигателей - лица в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся заработать "легкие деньги". Также среди злоумышленников часто задерживают несовершеннолетних. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военных сообщило, что военнослужащие ВСУ начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы предотвратить поджоги, в результате в Киеве задержали двух человек, которых отправят на фронт. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных

На Украине за год произошли 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров, сообщила в пятницу представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец.
"Сто шестьдесят девять лиц получили обвинение в совершении этого преступления (поджог автомобилей ВСУ - ред.)... Во время досудебного расследования органы прокуратуры при избрании мер пресечения подозреваемым руководствуются принципиальной позицией - применения к ним наказания в виде содержания под стражей", - сказала Максимец в эфире телеканала "Мы - Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Вчера, 18:50
При этом, по данным офиса генпрокурора, всего с начала года выявлено 266 фактов поджога автомобилей ВСУ и волонтеров.
Согласно приведенной статистике, было повреждено почти 300 автомобилей, из которых 274 машины принадлежат украинским военным. Максимец уточнила, что подавляющее большинство поджигателей - лица в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся заработать "легкие деньги". Также среди злоумышленников часто задерживают несовершеннолетних.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военных сообщило, что военнослужащие ВСУ начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы предотвратить поджоги, в результате в Киеве задержали двух человек, которых отправят на фронт.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала