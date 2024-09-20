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В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением - РИА Новости, 20.09.2024
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23:24 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/podryv-1973937120.html
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением - РИА Новости, 20.09.2024
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением
Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:24
2024-09-20T23:24
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. При этом Тюрк отметил, что если атакующая сторона не может оценить, будет ли нападение соответствовать международному гумправу, то оно и вовсе не должно быть осуществлено. "Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов... Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением", – добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением

Тюрк: подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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При этом Тюрк отметил, что если атакующая сторона не может оценить, будет ли нападение соответствовать международному гумправу, то оно и вовсе не должно быть осуществлено.
"Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов... Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением", – добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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