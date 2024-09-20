https://ria.ru/20240920/podryv-1973937120.html

В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением

В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением - РИА Новости, 20.09.2024

В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением

Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:24

2024-09-20T23:24

2024-09-20T23:24

в мире

ливан

израиль

россия

мария захарова

оон

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973271187_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a300f3645fbccb10c84b2c5cce0ff405.jpg

ООН, 20 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. При этом Тюрк отметил, что если атакующая сторона не может оценить, будет ли нападение соответствовать международному гумправу, то оно и вовсе не должно быть осуществлено. "Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов... Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением", – добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

ливан

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане