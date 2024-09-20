https://ria.ru/20240920/podryv-1973937120.html
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением - РИА Новости, 20.09.2024
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением
Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:24
2024-09-20T23:24
2024-09-20T23:24
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
оон
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973271187_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a300f3645fbccb10c84b2c5cce0ff405.jpg
ООН, 20 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. При этом Тюрк отметил, что если атакующая сторона не может оценить, будет ли нападение соответствовать международному гумправу, то оно и вовсе не должно быть осуществлено. "Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов... Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением", – добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973271187_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ba0debb5c989a2fdc0dbf936c0b60090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В ООН назвали взрывы пейджеров в Ливане военным преступлением
Тюрк: подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право
ООН, 20 сен – РИА Новости. Подрыв пейджеров в Ливане нарушает международное гуманитарное право и по своим методам является военным преступлением, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и, в соответствующих случаях, международное гуманитарное право", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
При этом Тюрк отметил, что если атакующая сторона не может оценить, будет ли нападение соответствовать международному гумправу, то оно и вовсе не должно быть осуществлено.
"Международное гуманитарное право запрещает использование заминированных устройств в виде внешне безвредных предметов... Совершение насилия, направленного на то, чтобы посеять ужас среди гражданского населения, является военным преступлением", – добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах
" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль
. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.