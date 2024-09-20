https://ria.ru/20240920/podryv-1973934178.html

КНР призвала к международному расследованию подрывов пейджеров в Ливане

КНР призвала к международному расследованию подрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

КНР призвала к международному расследованию подрывов пейджеров в Ливане

КНР решительно осуждает подрыв пейджеров в Ливане, призывает к международному независимому расследованию случившегося, сообщил постпред страны при ООН Фу Цун. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:49

2024-09-20T22:49

2024-09-20T22:49

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ООН, 20 сен – РИА Новости. КНР решительно осуждает подрыв пейджеров в Ливане, призывает к международному независимому расследованию случившегося, сообщил постпред страны при ООН Фу Цун. "Мы решительно осуждаем эту массированную и неизбирательную атаку... мы призываем к международному независимому расследованию", – сказал он журналистам. Китайский дипломат отметил, что инциденты представляют собой серьезное нарушение гуманитарного права. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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