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Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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22:20 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/podryv-1973932278.html
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать, что его страна стоит за подрывом пейджеров в Ливане, заявив, что Израиль предпочитает дипломатию. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:20
2024-09-20T22:20
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать, что его страна стоит за подрывом пейджеров в Ливане, заявив, что Израиль предпочитает дипломатию. "Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули, но я могу сказать вам, что мы сделаем все возможное, чтобы бороться с этими террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, но мы предпочитаем дипломатический путь", – сказал Данон журналистам. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, израиль, ливан, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане

Постпред в ООН отказался признавать вину Израиля в подрыве пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать, что его страна стоит за подрывом пейджеров в Ливане, заявив, что Израиль предпочитает дипломатию.
"Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули, но я могу сказать вам, что мы сделаем все возможное, чтобы бороться с этими террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, но мы предпочитаем дипломатический путь", – сказал Данон журналистам.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Постпредство Ливана в ООН отметило одну деталь в ситуации с пейджерами
Вчера, 02:55
 
В миреИзраильЛиванРоссияМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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