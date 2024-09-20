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Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать, что его страна стоит за подрывом пейджеров в Ливане, заявив, что Израиль предпочитает дипломатию. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:20
2024-09-20T22:20
2024-09-20T22:20
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детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон отказался признавать, что его страна стоит за подрывом пейджеров в Ливане, заявив, что Израиль предпочитает дипломатию. "Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули, но я могу сказать вам, что мы сделаем все возможное, чтобы бороться с этими террористами, свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, но мы предпочитаем дипломатический путь", – сказал Данон журналистам. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В мире, Израиль, Ливан, Россия, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль отказался признавать вину в подрыве пейджеров в Ливане
Постпред в ООН отказался признавать вину Израиля в подрыве пейджеров в Ливане