https://ria.ru/20240920/podderzhka-1973859472.html

Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае

Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае - РИА Новости, 20.09.2024

Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае

Перечень мер поддержки для участников СВО и членов их семей расширили в Красноярском крае, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:44

2024-09-20T15:44

2024-09-20T15:44

красноярский край

михаил котюков

шарыпово

общероссийский народный фронт

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КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Перечень мер поддержки для участников СВО и членов их семей расширили в Красноярском крае, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края по итогам прямой линии губернатора Михаила Котюкова с жителями региона. Теме помощи участникам СВО и их семьям Котюков уделил особое внимание. В рамках прямой линии жители края интересовались мерами поддержки семей участников СВО в части оказания специализированной медико-санитарной помощи вне очереди, путевками в оздоровительные и загородные лагеря для детей, бесплатным питанием. "Михаил Котюков сообщил, что сегодня подписал соответствующий указ и теперь члены семей участников СВО имеют право на внеочередной прием у узкопрофильного специалиста и оперативное вмешательство. Также бойцы и их семьи смогут не только бесплатно посещать краевые учреждения спорта, но и записаться на групповые занятия, которые проводят инструкторы и тренеры", – говорится в сообщении пресс-службы. В ходе прямой линии губернатор отметил, что во время поездок по краю в каждом районе встречается с семьями бойцов – родителями и женами, а во время общения с ними зачастую появляются важные решения. Так, одна из женщин в городе Шарыпово рассказала, что после ухода мужа на СВО хотела бы пройти обучение и получить водительские права, чтобы самой сесть за руль. Такая мера поддержки была оперативно введена, и на сегодняшний день ею воспользовались уже более 250 женщин. Кроме того, принято решение построить в Свердловском районе Красноярска краевой центр адаптивного спорта, где смогут проходить программы реабилитации люди с особенностями здоровья и ветераны боевых действий. В ходе прямого эфира Котюков поблагодарил всех неравнодушных людей, активно помогающим бойцам, участвующих в формировании гуманитарных грузов, делающих маскировочные сети. Это жители края, главы территорий, предприятия, общественные организации, Общероссийский Народный фронт, региональные отделения партии "Единая Россия" и Красного креста. "Наша задача здесь всех, кто остался в Красноярском крае, помогать обеспечивать всем необходимым наших военнослужащих, а с другой стороны, продолжать оказывать помощь их семьям. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, всех добровольцев, которые помогают, предприятия, общественные организации. Красноярцы приносят продукты, вещи, специальную технику, которую можно передать на передовую. Мы собираем гуманитарные грузы и отправляем их в зону СВО. Мы точно будем делать все, чтобы победа была за нами. И так оно и будет", – передает пресс-служба слова главы региона.

https://ria.ru/20240912/krasnoyarsk-1972213360.html

https://ria.ru/20240919/kotyukov-1973567548.html

красноярский край

шарыпово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков, шарыпово, общероссийский народный фронт