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Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать
Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать - РИА Новости, 20.09.2024
Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать
Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:39
2024-09-20T04:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. "Я попал в ВСУ из тюрьмы. Они (ТЦК - ред.) приехали в военной форме и начали предлагать нам воевать. Поначалу не сильно много, кто захотел, а потом начали они сроки добавлять, поначалу не сильно верилось, а потом и правда начали добавлять, с трех или пяти лет старт начинается, из-за этого люди начали соглашаться идти воевать", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать

Пленный: украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы.
"Я попал в ВСУ из тюрьмы. Они (ТЦК - ред.) приехали в военной форме и начали предлагать нам воевать. Поначалу не сильно много, кто захотел, а потом начали они сроки добавлять, поначалу не сильно верилось, а потом и правда начали добавлять, с трех или пяти лет старт начинается, из-за этого люди начали соглашаться идти воевать", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнопленный рассказал, как расстрелял 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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