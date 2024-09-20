https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html

Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать

Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать - РИА Новости, 20.09.2024

Пленный назвал уловку ТЦК, чтобы вынудить заключенных идти воевать

Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T04:39

2024-09-20T04:39

2024-09-20T04:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить идти воевать, рассказал РИА Новости военнопленный, мобилизованный из мест лишения свободы. "Я попал в ВСУ из тюрьмы. Они (ТЦК - ред.) приехали в военной форме и начали предлагать нам воевать. Поначалу не сильно много, кто захотел, а потом начали они сроки добавлять, поначалу не сильно верилось, а потом и правда начали добавлять, с трех или пяти лет старт начинается, из-за этого люди начали соглашаться идти воевать", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html

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2024

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вооруженные силы украины, в мире