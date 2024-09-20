https://ria.ru/20240920/peterburg-1973779917.html

В Петербурге задержали африканца, забросавшего скорую бутылками

В Петербурге задержали африканца, забросавшего скорую бутылками - РИА Новости, 20.09.2024

В Петербурге задержали африканца, забросавшего скорую бутылками

Полиция Санкт-Петербурга задержала африканца, который спьяну забросал пустыми бутылками из мусорного бака автомобиль скорой помощи после отказа медсестры... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:43

2024-09-20T10:43

2024-09-20T10:45

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россия

санкт-петербург

калининский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала африканца, который спьяну забросал пустыми бутылками из мусорного бака автомобиль скорой помощи после отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл 2 сентября на проспекте Науки в Калининском районе, где работал мобильный пункт вакцинации от гриппа. Тогда неизвестный пьяный мужчина потребовал у медиков бригады скорой помощи сделать ему прививку, но получил от медсестры отказ. "Обидевшись, мужчина достал из мусорного контейнера пустые бутылки и начал кидать их в автомобиль, в результате чего разбил лобовое стекло, после чего скрылся", – рассказали в полиции. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. "Девятнадцатого сентября... сотрудники полиции установили личность дебошира. Им оказался 38-летний гражданин одного из государств Северной Африки, на протяжении нескольких лет проживающий в России и уже имеющий ряд судимостей за кражи и грабежи", – говорится в сообщении. В настоящее время иностранец содержится в следственном изоляторе, отметили в главке МВД.

https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973646506.html

https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973730825.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, калининский район