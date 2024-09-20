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В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html
В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области
В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области
ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен, в этом никаких сомнений нет,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:13
2024-09-20T13:13
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен, в этом никаких сомнений нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, - как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации в подконтрольных Украине районах Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области

Песков: ВС России восстановят контроль над приграничьем в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен, в этом никаких сомнений нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, - как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации в подконтрольных Украине районах Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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