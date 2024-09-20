https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html

В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области

В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

В Кремле ответили на вопрос о ситуации в Курской области

ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен, в этом никаких сомнений нет,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:13

2024-09-20T13:13

2024-09-20T13:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВС РФ делают свою работу, контроль над российскими территориями, на которые ВСУ осуществили попытку вторжения, будет восстановлен, в этом никаких сомнений нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, - как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации в подконтрольных Украине районах Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф