https://ria.ru/20240920/peskov-1973811827.html
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:12
2024-09-20T13:12
2024-09-20T13:59
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН."Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал предложение Сикорского, прозвучавшее на международной конференции в Киеве. Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе. По его словам, полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации Крыма.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эту идею невежеством.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
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россия, украина, киев, дмитрий песков, радослав сикорский, владимир константинов, оон, мид польши
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Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН
Песков: постановка вопроса о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна