Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 20.09.2024 (обновлено: 13:59 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/peskov-1973811827.html
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:12
2024-09-20T13:59
россия
украина
киев
дмитрий песков
радослав сикорский
владимир константинов
оон
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_1d9a993f6f46190e8df2def22ed03322.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН."Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал предложение Сикорского, прозвучавшее на международной конференции в Киеве. Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе. По его словам, полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации Крыма.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эту идею невежеством.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
https://ria.ru/20240918/odkb-1973365654.html
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973811234.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дмитрий песков, радослав сикорский, владимир константинов, оон, мид польши
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, Владимир Константинов, ООН, МИД Польши
Песков прокомментировал идею о передаче Крыма под мандат ООН

Песков: постановка вопроса о передаче Крыма под мандат ООН абсурдна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдной идею министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.
"Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то", — сказал представитель Кремля.
ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков
18 сентября, 12:39
Так он прокомментировал предложение Сикорского, прозвучавшее на международной конференции в Киеве. Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе. По его словам, полуостров символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации Крыма.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эту идею невежеством.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.
Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Песков: взрывы в Ливане представляют интерес для российских спецслужб
Вчера, 13:10
 
РоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковРадослав СикорскийВладимир КонстантиновООНМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала